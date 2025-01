Corey Mackin verlässt die Haie und wechselt in die DEL2

Die beiden Spiele in Wien und Fehérvár waren für Corey Mackin vorerst die letzten im Haie-Dress. Der HCI-Kapitän wechselt in die DEL2.

Der HC TIWAG Innsbruck-Die Haie verliert für den Rest der Saison seinen Kapitän. Corey Mackin wechselt zu den Eispiraten Crimmitschau in die DEL2.

Mackin bestritt bislang 143 Spiele für die Haie in der win2day ICE Hockey League und erzielte dabei 99 Punkte (37G/62A). Corey zählte in der vergangenen Saison auch in der Champions Hockey League zu den herausragenden Akteuren des HCI und verbuchte in 8 Spielen 5 Tore und 4 Assists.

Die gesamte Organisation des HC TIWAG Innsbruck wünscht Corey auch in Deutschland sportlichen Erfolg und ihm und seiner Familie für die Zukunft viel Glück und Gesundheit.

Corey Mackin: „Innsbruck und die Haie bedeuten meiner Familie und mir sehr viel. Meine Frau und ich sind so dankbar für all die Unterstützung die wir in den drei Jahren, in denen wir hier waren, erhalten haben. Wir möchten der Organisation, den Unterstützern und den Fans für alles danken, was sie für uns getan haben. Meine Familie ist hier aufgewachsen und die Haie werden immer ein besonderer Ort für uns bleiben.“

HC TIWAG Innsbruck Sportmanager Max Steinacher: „Corey hat ein Angebot von Crimmitschau erhalten, das seine Saison verlängert. Wir sind seinem Wunsch nachgekommen und haben uns mit Crimmitschau auf einen Deal für den Rest der Saison geeinigt. Wir wünschen Corey natürlich alles Gute und viel Erfolg.“

