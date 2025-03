Coole Kids auf scharfen Kufen bringen das Eis zum Schmelzen und den Puck zum Fliegen

Stuttgart. (PM SEC) Die Eiswelt Stuttgart auf der Waldau wird am 3. und 4. Mai 2025 zum Schauplatz des ersten internationalen U11-Kinder-Eishockey-Turniers, dem „Young Rebels Cup“.

Zehn talentierte Teams aus fünf Ländern werden an diesem aufregenden Wochenende gegeneinander antreten und dabei nicht nur sportliche Höchstleistungen zeigen, sondern auch den Teamgeist und die Freude am Eishockeyspiel zelebrieren.

„Wir wollen Stuttgart zeigen, was der coolste Mannschaftssport der Welt ist – und der schnellste erst recht“, erklärt Kristina Pilz, die Hauptverantwortliche des Turniers. Der Stuttgarter Eishockey-Club e.V. (SEC) hat derzeit 160 Mitglieder unter 18 Jahren in sechs Nachwuchsmannschaften und freut sich darauf, die jungen Talente auf internationaler Bühne präsentieren zu können.

Das Turnier wird nicht nur ein sportliches Highlight, sondern auch ein Fest für die ganze Familie. „Wir entwickeln ein großes Rahmenprogramm für alle Spieler und Spielerinnen, ihre Familien, sowie alle großen und kleinen Zuschauer.“, so Jugendleiterin Tanja Karrasch-Gimmel. „Es ist eine fantastische Gelegenheit, den Eishockeysport in Stuttgart bekannter zu machen und unseren Gästen einen tollen Eindruck von unserer Stadt mit nach Hause zu geben.“

Um dieses Event zu realisieren, ist der SEC auf die Unterstützung von Sponsoren angewiesen.

„Ohne finanzielle Mittel oder Sachspenden können keine Pokale, Erinnerungsfotos oder die Verpflegung der Gäste aus Frankreich, der Schweiz, Italien, Deutschland und Bosnien realisiert werden.“ so Kristina Pilz. „Firmen haben die Möglichkeit, ihre lokale Sichtbarkeit zu stärken und über die Landesgrenzen hinaus wahrgenommen zu werden“, betont sie. „Es ist ein wenig wie Stuttgart selbst: Wir spielen lokal, aber oft vergessen wir, dass Stuttgart in einer internationalen Liga spielt“, schmunzelt das Vorstandsmitglied des SEC. An einem Sponsoring Interessierte können sich bei ihr unter kristina.pilz@stuttgarter-ec.de melden.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV