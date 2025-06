Constantin Vogt bleibt in Weiden

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden können auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Constantin Vogt zählen.

Der 24-jährige Stürmer hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert und geht damit in seine zweite Spielzeit bei den Oberpfälzern.

Vogt war zur Saison 2024/2025 nach vier Jahren beim PENNY DEL-Klub Löwen Frankfurt nach Weiden gewechselt. In seiner Premierensaison überzeugte er mit hohem Einsatz, starker Laufbereitschaft und einer mannschaftsdienlichen, eher defensiv geprägten Spielweise. In 58 Einsätzen kam er auf zwei Tore und acht Assists.

Sportlicher Leiter Jürgen Rumrich: “Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Constantin. Er hat sich im Laufe der Saison kontinuierlich gesteigert – besonders im Unterzahlspiel. Er blockte viele Schüsse und stellte sich stets in den Dienst der Mannschaft.”

Constantin Vogt: “Die letzte Saison in Weiden war für mich etwas Besonderes. Die Unterstützung der Fans, das Leben in der Stadt und vor allem das großartige Teamgefühl haben mir sehr viel Spaß gemacht. Der Zusammenhalt in der Mannschaft war beeindruckend, und ich bin dankbar, auch nächste Saison wieder Teil der Blue Devils sein zu dürfen.”

