Connor Korte bleibt ein Eislöwe

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben den Vertrag mit Stürmer Connor Korte um ein weiteres Jahr verlängert.

Der 23-jährige Deutsch-Österreicher war im Sommer 2025 vom EHC Freiburg nach Dresden gewechselt und kam in der PENNY DEL-Saison auf 29 Einsätze. Er überzeugte mit seinen läuferischen Qualitäten sowie seiner unermüdlichen Einsatzbereitschaft.

Der gebürtige Oberndorfer konnte bereits in der Vergangenheit wertvolle DEL2-Erfahrung sammeln, kennt Cheftrainer Bohuslav „Bo“ Šubr aus der gemeinsamen Zeit in Kassel und kann im Angriff flexibel eingesetzt werden. Abseits des Eises wurde der Angreifer kürzlich Vater einer Tochter.

Eislöwen-Cheftrainer Bo Šubr: „Connor ist ein Spieler, den du flexibel einsetzen kannst – außen oder in der Mitte. Er bringt läuferische Stärke mit, kann hart arbeiten und stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft. Ich kenne ihn aus Kassel und weiß, dass er sich weiterentwickeln will und wird.“

Connor Korte: „Dieses Jahr ist für mich etwas ganz Besonderes, mein letztes als U24-Spieler. Die vergangene DEL-Saison war sehr lehrreich für mich, daraus habe ich viel mitgenommen, auch, um es in diesem Jahr besser zu machen. Zudem möchte ich mehr Verantwortung übernehmen – nicht nur als Papa, sondern auch für die Eislöwen hier am Standort. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir hier in Dresden wieder erfolgreicher spielen.“