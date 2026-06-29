Connor Hughes im Tausch für Romain Loeffel zum SC Bern / Adam Reideborn verabschiedet / Jeff Tomlinson wird Senior Hockey Consultant

Bern. (PM SCB / EM) Der SC Bern baut am Kader der Zukunft: Vom Lausanne HC kommt Torhüter Connor Hughes im Tausch gegen Verteidiger Romain Loeffel.

Weiter wird der SCB ab dem 1. August 2026 auf die Erfahrung von Jeff Tomlinson zurückgreifen können.

Seit heute Vormittag ist die Tinte trocken: Der SC Bern freut sich, die Verpflichtung von Connor Hughes bekanntzugeben. Der 29-jährige kanadisch-schweizerische Doppelbürger wechselt mit einem Fünfjahresvertrag zu den Mutzen.

Connor Hughes verliess im Alter von 20 Jahren seine kanadische Heimat und schloss sich dem HC Ambrì-Piotta an. In den folgenden Jahren sammelte er weitere Erfahrung in der National- und der Swiss League, ehe er sich in der Saison 2022/23 während der verletzungsbedingten Abwesenheit von Reto Berra bei Fribourg- Gottéron hervortat. In der anschliessenden Saison stiess er mit dem Lausanne HC bis in den Final gegen die ZSC Lions vor. Nach einem Jahr in der Organisation der Montreal Canadiens, spielte er letzte Saison wieder in Lausanne.

Sportdirektor Martin Plüss sagt: «Wir freuen uns sehr auf Connor und sind gleichzeitig auch froh, auf der Position der Torhüter nun auf Schweizer Lösungen setzen zu können.»

Abgänge von Loeffel und Reideborn

Im Rahmen des Spielertausches verlässt Romain Loeffel den SC Bern und wechselt nach Lausanne. Der Verteidiger war vor vier Jahren zum SCB gestossen und gehörte seither zu den Leistungsträgern. Für den SC Bern absolvierte der 35-Jährige 198 Spiele in der National League (27 Tore, 87 Assists) und zwei in der Champions Hockey League. Loeffel gewann zudem an der Weltmeisterschaft 2024 die Silbermedaille.

Mit der Verpflichtung von Connor Hughes steht gleichzeitig auch der Abgang von Adam Reideborn fest. Der schwedische Torhüter stiess vor drei Jahren zu den Mutzen und war ebenfalls eine wichtige Teamstütze. Reideborn absolvierte für den SC Bern insgesamt 116 Spiele in der National League, zudem kam er in sieben Champions Hockey League Partien zum Einsatz.

Der SC Bern bedankt sich bei Romain Loeffel und Adam Reideborn herzlich für ihren grossen Einsatz in den vergangenen Jahren. Der Club wünscht beiden Spielern für ihre persönliche und berufliche Zukunft alles Gute.

Der Schwede Adam Reideborn gilt schon seit geraumer Zeit als Anwärter auf die Nachfolge von Jake Hildebrand beim Deutschen Meister Eisbären Berlin.

Adam Reideborns Karriere in Zahlen

Source: Adam Reideborn @ Elite Prospects

Jeff Tomlinson als Senior Hockey Consultant zum SCB

Per 1. August 2026 darf der SC Bern zudem auf die Erfahrung und das Know-how von Jeff Tomlinson zurückgreifen. Der 56-Jährige stösst als Senior Hockey Consultant zum SCB. Er wird während der Saison eine Woche pro Monat vor Ort sein.

Chief Hockey Officer Pascal Signer sagt: «Jeff bringt einen enormen Erfahrungsschatz mit, den wir gezielt für die Weiterentwicklung unserer gesamten Hockeyorganisation nutzen wollen. Mit seiner Erfahrung wird er die Weiterbildung unserer Trainer unterstützen und sich punktuell in Projekte zur Weiterentwicklung der Organisation einbringen.»

Jeff Tomlinsons Trainerstationen

Source: Jeff Tomlinson @ Elite Prospects

349 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro