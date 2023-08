Connor Ford vervollständigt den weißroten Angriff

Artikel anhören Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia teilt offiziell mit, den amerikanischen Stürmer Connor Ford für die Saison 2023/24 mit einem Vertrag...

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia teilt offiziell mit, den amerikanischen Stürmer Connor Ford für die Saison 2023/24 mit einem Vertrag ausgestattet zu haben.

Der Center ist daher der letzte Baustein für die weißrote Offensivabteilung und der vorletzte des gesamten Kaders, es fehlt nur noch der Torhüter, der in Kürze bekanntgegeben wird.

Der 25-jährige, gebürtig aus Pittsburgh, hat gerade seine erste Saison in der American Hockey League hinter sich und ist ein „Two-Way“ Center, der durch seinen Spielwitz besticht. Während seiner universitären Erfahrung war er der Motor der Mannschaft und wurde als bester defensiver Stürmer der Liga ausgezeichnet, daher wurde er nicht nur im Powerplay, sondern auch im Penalty Killing eingesetzt. Er ist ein talentierter Spieler, der sich durch großen Kampfgeist auszeichnet und beim Bully eine Bank ist. Die sportliche weißrote Abteilung setzt große Stücke auf das Durchsetzungsvermögen und die Teamfähigkeit in seinem ersten Jahr in Europa.

Die Karriere

Nach Abschluss seiner Karriere bei den Junioren spielte Ford in der NCAA Universitätsmeisterschaft im Trikot der Bowling Green State University: in 4 Saisonen und 141 Spielen, davon eine als Assistent und eine als Kapitän, erzielte er 114 Punkte (53 Tore und 61 Assist). 2021 wechselte er zur University of North Dakota, wo er 37-mal zum Einsatz kam, 28 Punkte sammelte und eine beachtliche Faceoff Erfolgsquote von 62,4% erzielte: noch in derselben Saison kam er im Trikot der Henderson Silver Knights, ein Farmteam der Vegas Golden Knights, zu seinen ersten 12 Einsätzen (ein Treffer) in der American Hockey League. In der soeben zu Ende gegangenen Spielzeit wurde er in der AHL-Mannschaft wiederbestätigt, wobei er in 72 Auftritten weitere 8 Tore und 10 Assist erzielte.

„Es war ein langer Sommer als Free Agent”, erklärt Ford, „ich habe mich lange für meine erste Erfahrung in Europa umgesehen: ich suchte nach einer guten Gelegenheit und bin in Bozen fündig geworden. Der Gedanke, in einer Mannschaft von langer Tradition und die um den Titel kämpft, zu spielen, ist sehr aufregend: ich erwarte es kaum, aufs Eis zu gehen und eine für mich neue Welt zu erkunden. Ich bin der Überzeugung, dass das europäische Hockey meinen Eigenschaften entgegenkommt: ich bezeichne mich als Allroundspieler und Teamplayer und werde alles geben, um zum Erfolg der Mannschaft beizutragen“.

Morgen erstes Freundschaftsspiel gegen die Fassa Falcons

Morgen Donnerstag, 17. August, bestreiten die Foxes, zum Abschluss des Trainingslagers von Corvara, die erste freundschaftliche Begegnung der Vorsaison gegen das Farmteam der Fassa Falcons. Das Match gegen den AlpsHL Teilnehmer findet im „Gianmario Scola“ Stadion von Alba di Canazei statt (20:45 Uhr).

Die beiden Mannschaften haben seit über 10 Jahren nicht mehr die Schläger gekreuzt, denn die letzte direkte Begegnung datiert vom 30. Dezember 2012: es waren noch die Zeiten der Serie A und Bozen gewann das Match in Alba mit 3:0 durch Treffer von McCutcheon, Insam und Borgatello.

Die Mannschaft von Coach Niklas Sundblad hat 9 intensive Trainingstage in den Beinen und noch nicht alle Spieler an Bord: es fehlen noch, außer dem soeben angekündigten Ford, Teves und Vandane, die demnächst in Bozen erwartet werden. Das Tor wird Vallini hüten, als Backup steht ihm der junge Rudy Rigoni von Perige zur Seite.

Die Begegnung zwischen Fassa und Bozen wird nicht über Streaming übertragen.

