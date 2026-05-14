Conner McLeod bleibt in Weiden

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden verlängern mit dem jungen Torhüter Conner McLeod.

Der Kanadier, der auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, wird für die kommende Saison wieder als dritter Goalie eingeplant.

Der 21-jährige, in der kanadischen Provinz Ontario geborene Conner McLeod lief in Deutschland bereits für die U20-Teams der Bietigheim Steelers und Eisbären Regensburg auf. Mit seinem Wechsel nach Weiden in der vergangenen Saison wurde er in der Position des dritten Torhüters langsam an das Profi-Eishockey herangeführt und konnte erste Erfahrungen im Seniorenbereich sammeln. Per Förderlizenz für die onesto Tigers Bayreuth in der Oberliga erhielt der Linksfänger zudem Eiszeit und Spielpraxis.

Teampräsident Stephan Seeger: „Connors Fortschritte sind bemerkenswert und seine eigene Begeisterung dafür, auf dem nächsten Level zu spielen, treibt ihn wirklich an. Er kämpft im Tor unermüdlich, was entscheidend ist, um zweite und dritte Torchancen des Gegners zu verteidigen. Seine Arbeitsmoral im Training im vergangenen Jahr hat seinen Stellenwert deutlich erhöht. Wenn sich seine Entwicklung auf derselben Bahn fortsetzt, wird er mehr Möglichkeiten bekommen, sich in Spielsituationen zu zeigen. Abseits des Eises verhält er sich wie ein Gentleman, und ich bewundere sein Engagement für die Unterstützung des Nachwuchs-Hockeyprogramms. In dieser Hinsicht wird er zunehmend zu einem echten Vorbild. Wir freuen uns, ihn bei uns zu haben.“

Conner McLeod: „Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, in der kommenden Saison nach Weiden zurückzukehren! Die Zeit in Weiden in der letzten Saison war fantastisch und ich habe unglaublich viel gelernt. Das Team, die Mitarbeiter, die Fans und die Stadt waren während der gesamten Saison so herzlich und freundlich, dass es sich wie eine Familie angefühlt hat. Ich freue mich sehr darauf, mein Spiel hier in der nächsten Saison auf das nächste Level zu bringen, und bin unglaublich gespannt auf alles, was noch kommen wird.“