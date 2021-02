Comedian Oliver Pocher: „Sehr nachhaltig, so ein Eishockeyspiel“

München. (EM) „Wenn die Freunde von MagentaSport anrufen, da kann man ja machen was man will“, so Comedian Oliver Pocher. Oliver Pocher wird am...

München. (EM) „Wenn die Freunde von MagentaSport anrufen, da kann man ja machen was man will“, so Comedian Oliver Pocher. Oliver Pocher wird am kommenden Donnerstag 43 Jahre alt. In dieser Woche ist der Comedian, Entertainer, Moderator und Schauspieler zu Gast in der sogenannten „Kühlbox“ von MagentaSport mit Moderator Patrick Ehelechner. Pocher, der in Hannover aufgewachsen ist, gesteht Patrick Ehelechner seine Verbindung zum Eishockey. Als Jugendlicher sei er das eine oder andere Mal am legendären Pferdeturm gewesen. Sehr sachkundig kann er sich an das offene Stadion erinnern. Mehr über Oli Pochers „Beziehung“ zum Eishockey und welchen Quervergleich er mit Schalke 04 zieht ist in der aktuellen Kühlbox zu sehen. 3363 Welcher der drei DEL Bewerber schafft am Ende der Saison auch die sportliche DEL-Qualifikation mit dem Gewinn der DEL2-Meisterschaft? Bietigheim Steelers Löwen Frankfurt Kassel Huskies keines der drei Teams