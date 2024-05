Comebacker wollen es wissen

Bruneck. (PM HCP) „Sometimes they come Back“ (Manchmal kommen sie wieder) – dieser Film-Titel von Stephen King trifft auch beim HC Pustertal diesmal zu....

Es geht um Spieler, die sich mit unbändigem Willen, viel Ausdauer und Eishockeyherz das „Leiberl“ – sprich Kaderplatz – zurück verdient haben.

Mit Tommaso Traversa, Davide Conci und Lukas De Lorenzo Meo greifen gleich drei Stürmer noch einmal an.

Lukas De Lorenzo Meo ist 22 Jahre jung und hat in den letzten drei Jahren von ICE bis IHL (Serie B Italien) in allen Ligen gespielt. Just als der Sprung zurück in den Wölfe-Kader zu gelingen schien, schlug der Verletzungsteufel zu. Während dem Vinschgau-Cup-Spiel gegen Nürnberg verletzte sich der Stürmer schwer, zwischenzeitlich stand sogar ein vorzeitiges Karriereende im Raum. Nun ist der junge Linksschütze bereit zum Comeback, für das die Wölfe-Familie nur das Beste wünscht.

Kaum verletzt, sondern ein echter Dauerbrenner ist Tommaso Traversa. Davon konnten sich die Pusterer Eishockeyfans schon in 3 Jahren Alps Hockey League ein Bild machen. Im ICE-Premierenjahr des HCP fiel Traversa der Punkte-Regelung zum Opfer, die unverwüstlichen Leistungen in Cortina haben die sportliche Leitung des HCP überzeugt, noch einmal auf die kleine Kampfmaschine zu setzen. Der 33-jährige ist froh um die nochmalige Chance, und eines gilt als sicher: der giftige Italiener will es allen zeigen.

Ähnliches gilt für die Rückkehr von Davide Conci ins Wölfe-Trikot. Auch dieser Stürmer hat sich mit Führungsqualitäten in Sterzing wieder in das Blickfeld der Fans und Verantwortlichen gespielt. Der heute 28-jährige aus Pergine (TN) kam über Asiago 2020 zum HC Pustertal. Nach 2 Saisonen und einer Saisonvorbereitung als Wolf folgte über den Umweg Heimatverein das Engagement in Sterzing. Bei den Broncos ist Conci nicht nur taktisch, sondern auch als Persönlichkeit gereift. 2023/24 führte der Linksschütze die Broncos durch eine sensationelle Spielzeit (jeweils Halbfinale Alps und Serie A), verbuchte 56 Skorerpunkte und wurde mit der Einberufung zur Nationalmannschaft belohnt.

Die Rückennummern der „Comebacker“ kennen die Pusterer Fans bereits teilweise: Traversa #90, Conci #54, De Lorenzo Meo #47.

Statement Patrick Bona: „Alle drei Cracks haben Ausdauer und Teamgeist bewiesen. Sie waren immer in unserem Blickfeld und sollen unseren Stamm an einheimischen Spielern stärken. Für solche Charaktere ist unsere Tür immer offen, zumal wir wissen, dass Traversa, Conci und De Lorenzo Meo auch gute Eishockeyspieler sind.“