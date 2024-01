„Comebacker“ Matthias Plachta fÃ¼hrt die Adler zum 4:2 Sieg gegen Iserlohn

Mannheim. (MK) Die Adler Mannheim haben am Freitagabend ihr Heimspiel gegen die Iserlohn Roosters mit 4:2 gewonnen. Mannheims Topscorer Matthias Plachta feierte vor 10.422...

Mannheim. (MK) Die Adler Mannheim haben am Freitagabend ihr Heimspiel gegen die Iserlohn Roosters mit 4:2 gewonnen.

Mannheims Topscorer Matthias Plachta feierte vor 10.422 Zuschauern in der SAP-Arena mit einem Treffer und zwei Torbeteiligungen ein gelungenes Comeback nach mehrwöchiger Verletzungspause.

Doppelschlag der Adler im ersten Drittel

Die Gastgeber starteten sehr druckvoll ins Spiel und Iserlohns Torhüter Jenike hatte damit gleich alle Hände voll zu tun. Den ersten Treffer des Abends aber erzielten die Roosters. Cornel hatte einen Konter blitzsauber in der 7. Minute zum 0:1 ins lange Eck abgeschlossen. Mannheim agierte in der Folge nicht mehr ganz so druckvoll, blieb aber das offensiv dominantere Team. Gildon (13.) verpasste unter anderem den Ausgleich. Während einer Strafzeit gegen Iserlohns Bender gelang Szwarz (17.) mit einem Rebound der Ausgleich für die Kurpfälzer. Nur 41 Sekunden später war Holzer aus dem Slot zum 2:1 Pausenstand zur Stelle.

Plachtas Treffer bringt die Adler auf Kurs

Auch im zweiten Drittel waren die Gastgeber das aktivere Team mit den besseren Torchancen auf ihrer Seite. Aber wie schon im ersten Drittel erzielten die Iserlohner den ersten Treffer auch in diesem Abschnitt. Sebok (29.) nutzte einen Abpraller von Adler-Goalie Brückmann gedankenschnell zum 2:2 Ausgleich. Loibl (31.) für die Adler und Boland (33.) für Iserlohn verpassten mit weiteren guten Gelegenheiten den Führungstreffer für ihr Team. 76 Sekunden vor der Pause war Mannheims „Comebacker“ Plachta mit einem platzierten Schuss zum 3:2 dann doch noch erfolgreich.

Hännikäinen sorgt für die Entscheidung

Adlerstürmer Wolf hätte in der 42. Minute für die Vorentscheidung sorgen können, konnte den Puck nach einem Abstimmungsfehler in der Iserlohner Abwehr zwischen Jenike und Bender aber nicht ins leere Tor bugsieren. Nach dem Powerbreak sorgte Hännikäinen (51.) mit einem sehenswerten und zugleich platzierten Schuss aus dem Bullykreis ins lange Eck für den vierten Treffer der Gastgeber. Iserlohn versuchte in der Schlussphase noch einmal alles, blieb aber bei diesem Unterfangen erfolglos.

Somit blieben drei verdiente Punkte in Mannheim. Das Team von Headcoach Eakins war über die gesamte Spielzeit torgefährlicher, effektiver im Abschluss, disziplinierter und griffiger in den Zweikämpfen. Positiv anzumerken ist, dass die Partie mit nur vier Strafminuten auf Seiten der Roosters, trotz aller Verbissenheit in den Zweikämpfen, sehr fair verlief.

Nur die Adler Mannheim konnten bislang im Jahr 2024 die Roosters schlagen. Das dann allerdings auch nun schon zwei Mal.

Ausblick: Adler empfangen Meister München, Roosters erwarten die DEG zum „Sechs-Punkte-Derby“

Am Sonntag haben die Adler erneut Heimrecht, wenn der Deutsche Meister Red Bull München in die SAP-Arena kommt. Iserlohn empfängt Düsseldorf zum Westderby vor bereits ausverkauftem Haus.

In der Tabelle halten die Mannheimer durch den Sieg Kontakt zu den Top-6. Iserlohn bleibt Letzter.

Trainerstimmen zum Spiel









Statistik

Tore: 0:1 (06:43) Cornel (Boland/Ugbekile), 1:1 (16:21) Szwarz (Bennett/Plachta) 5-3PP, 2:1 (17:02) Holzer (Loibl/Wolf), 2:2 (28:35) Sebok (Thomas), 3:2 (38:44) Plachta (Murray/Hännikäinen), 4:2 (50:05) Hännikäinen (Gaudet/Plachta)

Strafen: 0 – 4

Schiedsrichter: Rohatsch, Hunnius (Preibisch, Jürgens)

Zuschauer: 10.422

Mannheim: Brückmann – Jokipakka, Reul; Murray, Holzer; Gilmour, Gildon; Pilu – Wolf, Loibl, Kühnhackl; Bennett, Szwarz, Fischbuch; Hännikäinen, Gaudet, Plachta; Thiel, Eisenmenger, Saffran

Iserlohn: Jenike – Labrie, Thomas; Gormley, Ugbekile; Bender, Eliot; Quaas – Dal Colle, Cornel, Boland; Schiemenz, Sebok, Ziegler; Elias, LeBlanc, Jentzsch; Broda, Jahnke, Rutkowski