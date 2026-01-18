Comebacker Kai Wissmann: „Habe mich sehr gut gefühlt und meine lange Pause nicht gemerkt“ – Aber seine Eisbären verlieren in Wolfsburg mit 2:5

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben den dritten Sieg in Serie in der PENNY DEL verpasst.

Die Berliner unterlagen am Sonntagnachmittag bei den Grizzlys Wolfsburg mit 2:5. Eisbären-Kapitän Kai Wissmann gab sein Saisondebüt nach langer Verletzungspause.

Vor rund 1.000 mitgereisten Berliner Fans war der Hauptstadtclub von Beginn an das spielbestimmende Team und trat druckvoll auf. Dann sorgte Gemel Smith (11.) jedoch für die überraschende Führung der Niedersachsen. In der Folge gestaltete sich die Partie ausgeglichen und Tyler Gaudet (17.) baute den Wolfsburger Vorsprung weiter aus. Berlins Ty Ronning (17.) gelang aber postwendend der Anschlusstreffer.

Die Gäste starteten dann auch wieder gut ins Mitteldrittel. Lediglich 36 Sekunden nach Beginn des zweiten Spielabschnitts egalisierte Kai Wissmann (21.) für die Gäste. Im weiteren Spielverlauf ging es hin und her. Die Eisbären hatten jedoch Schwierigkeiten in der Offensive und die Grizzlys konnten per Doppelschlag erneut davonziehen. Zunächst traf Timo Ruckdäschel (28.) für die Autostädter und nur 41 Sekunden später war Justin Feser (29.) erfolgreich.

Im Schlussabschnitt blieb es umkämpft. Die Wolfsburger verteidigten konsequent und Bobby Lynch (50.) erzielte das fünfte Tor der Niedersachsen zum 2:5-Endstand aus Sicht der Berliner.

Nach zuvor fünf Auswärtsspielen in Serie sind die Eisbären Berlin am Freitag, den 23. Januar wieder in der heimischen Uber Arena im Einsatz. Im letzten Heimspiel vor der Olympia-Pause ist der ERC Ingolstadt zu Gast in der Bundeshauptstadt. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.

Kai Wissmann (Verteidiger Eisbären Berlin): „Wir haben nicht viele Wolfsburger Möglichkeiten zugelassen. Wenn die Grizzlys allerdings zu Chancen kamen, waren diese hochkarätig. Im Gegenzug haben wir unsere Möglichkeiten heute leider nicht genutzt. Ich habe mich sehr gut gefühlt und meine lange Pause nicht gemerkt. Ich freue mich, direkt im ersten Spiel getroffen zu haben.“

Endergebnis

Grizzlys Wolfsburg – Eisbären Berlin 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Aufstellungen

Grizzlys Wolfsburg: Strahlmeier (Weitzmann) – Möser, Thompson; Pfohl, Melchiori; Krupp, Prow; Hafenrichter – Hayhurst, G. Smith, Lynch; Machacek, Gaudet, Schinko; White, Feser, Ramoser; Ruckdäschel, Chrobot, Dumont – Trainer: Mike Stewart

Eisbären Berlin: Hildebrand (Stettmer) – Müller, Wissmann (C); Niemeläinen, Mik; Geibel, A. Smith; Leden – Kirk, Pföderl, Ronning; Noebels, Byron, Tiffels (A); Bergmann, Dea, Veilleux (A); Hördler, Eder, Lancaster – Trainer: Serge Aubin

Tore

1:0 – 10:07 – G. Smith (Lynch, Thompson) – EQ

2:0 – 16:37 – Gaudet (Prow, Machacek) – EQ

2:1 – 16:45 – Ronning (Pföderl, Kirk) – EQ

2:2 – 20:36 – Wissmann (Müller, Ronning) – EQ

3:2 – 27:39 – Ruckdäschel (Chrobot, Dumont) – EQ

4:2 – 28:20 – Feser (Melchiori, Pfohl) – EQ

5:2 – 49:12 – Lynch (Hayhurst) – EQ

Strafen

Grizzlys Wolfsburg: 11 (4, 0, 7) Minuten – Eisbären Berlin: 9 (0, 0, 9) Minuten

Schiedsrichter Martin Frano, Aleksander Polaczek (Patrick Laguzov, Kai Jürgens)

Zuschauer 4.503

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!