Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL Eisbären Berlin Comebacker Kai Wissmann: „Habe mich sehr gut gefühlt und meine lange Pause nicht gemerkt“ – Aber seine Eisbären verlieren in Wolfsburg mit 2:5
Eisbären BerlinGrizzlys Wolfsburg

Comebacker Kai Wissmann: „Habe mich sehr gut gefühlt und meine lange Pause nicht gemerkt“ – Aber seine Eisbären verlieren in Wolfsburg mit 2:5

18. Januar 20262 Mins read23
Share
Dustin Strahlmeier von den Grizzlys Wolfsburg bei einer Parade - © Moritz Eden / City-Press
Share

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben den dritten Sieg in Serie in der PENNY DEL verpasst.

Die Berliner unterlagen am Sonntagnachmittag bei den Grizzlys Wolfsburg mit 2:5. Eisbären-Kapitän Kai Wissmann gab sein Saisondebüt nach langer Verletzungspause.

Vor rund 1.000 mitgereisten Berliner Fans war der Hauptstadtclub von Beginn an das spielbestimmende Team und trat druckvoll auf. Dann sorgte Gemel Smith (11.) jedoch für die überraschende Führung der Niedersachsen. In der Folge gestaltete sich die Partie ausgeglichen und Tyler Gaudet (17.) baute den Wolfsburger Vorsprung weiter aus. Berlins Ty Ronning (17.) gelang aber postwendend der Anschlusstreffer.

Die Gäste starteten dann auch wieder gut ins Mitteldrittel. Lediglich 36 Sekunden nach Beginn des zweiten Spielabschnitts egalisierte Kai Wissmann (21.) für die Gäste. Im weiteren Spielverlauf ging es hin und her. Die Eisbären hatten jedoch Schwierigkeiten in der Offensive und die Grizzlys konnten per Doppelschlag erneut davonziehen. Zunächst traf Timo Ruckdäschel (28.) für die Autostädter und nur 41 Sekunden später war Justin Feser (29.) erfolgreich.

Im Schlussabschnitt blieb es umkämpft. Die Wolfsburger verteidigten konsequent und Bobby Lynch (50.) erzielte das fünfte Tor der Niedersachsen zum 2:5-Endstand aus Sicht der Berliner.

Nach zuvor fünf Auswärtsspielen in Serie sind die Eisbären Berlin am Freitag, den 23. Januar wieder in der heimischen Uber Arena im Einsatz. Im letzten Heimspiel vor der Olympia-Pause ist der ERC Ingolstadt zu Gast in der Bundeshauptstadt. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.

Kai Wissmann (Verteidiger Eisbären Berlin): „Wir haben nicht viele Wolfsburger Möglichkeiten zugelassen. Wenn die Grizzlys allerdings zu Chancen kamen, waren diese hochkarätig. Im Gegenzug haben wir unsere Möglichkeiten heute leider nicht genutzt. Ich habe mich sehr gut gefühlt und meine lange Pause nicht gemerkt. Ich freue mich, direkt im ersten Spiel getroffen zu haben.“

Endergebnis
Grizzlys Wolfsburg – Eisbären Berlin 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)
Aufstellungen
Grizzlys Wolfsburg: Strahlmeier (Weitzmann) – Möser, Thompson; Pfohl, Melchiori; Krupp, Prow; Hafenrichter – Hayhurst, G. Smith, Lynch; Machacek, Gaudet, Schinko; White, Feser, Ramoser; Ruckdäschel, Chrobot, Dumont – Trainer: Mike Stewart
Eisbären Berlin: Hildebrand (Stettmer) – Müller, Wissmann (C); Niemeläinen, Mik; Geibel, A. Smith; Leden – Kirk, Pföderl, Ronning; Noebels, Byron, Tiffels (A); Bergmann, Dea, Veilleux (A); Hördler, Eder, Lancaster – Trainer: Serge Aubin

Tore
1:0 – 10:07 – G. Smith (Lynch, Thompson) – EQ
2:0 – 16:37 – Gaudet (Prow, Machacek) – EQ
2:1 – 16:45 – Ronning (Pföderl, Kirk) – EQ
2:2 – 20:36 – Wissmann (Müller, Ronning) – EQ
3:2 – 27:39 – Ruckdäschel (Chrobot, Dumont) – EQ
4:2 – 28:20 – Feser (Melchiori, Pfohl) – EQ
5:2 – 49:12 – Lynch (Hayhurst) – EQ

Strafen
Grizzlys Wolfsburg: 11 (4, 0, 7) Minuten – Eisbären Berlin: 9 (0, 0, 9) Minuten
Schiedsrichter Martin Frano, Aleksander Polaczek (Patrick Laguzov, Kai Jürgens)
Zuschauer 4.503

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

209
Wie weit kommt die deutsche Eishockey Nationalmannschaft der Männer beim olympischen Eishockeyturnier?

Share
Previous post Kölner Haie bauen ihre Siegesserie aus: 4:2 gegen Iserlohn Roosters

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +Grizzlys WolfsburgIserlohn Roosters

Kurzweiliges, intensives Spiel mit zwei starken Goalies: Iserlohn Roosters behalten gegen die Grizzlys zwei Punkte am Seilersee

Iserlohn. (MK) In einem von den Torhütern Jenike und Strahlmeier geprägten Spiel...

By17. Januar 2026
! +Eisbären BerlinSchwenninger Wild Wings

Berlins Rekordmann Liam Kirk gibt das Ziel vor: „Noch 4 Siege und Platz 6“ bis zur Olympia-Pause / Schwenningens Geschäftsführer äußert sich zum Fall Zack Senyshyn

Bonn. (PM MagentaSport) In Berlin lieben sie jetzt Liam Kirk! Denn der...

By16. Januar 2026
! +Eisbären BerlinSchwenninger Wild Wings

Berlins Rekordmann Kirk: „Ich versuche jedes Spiel meine Bestleistung zu bringen, um meiner Mannschaft zu helfen“ – Eisbären gewinnen in Schwenningen

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin können in der PENNY DEL einen...

By15. Januar 2026
! +DEL WintergameDresdner EislöwenEisbären Berlin

Großartiges Wintergame! „Aufgeregter“ Eisbär Kirk trifft „denkwürdig“, Verlierer Dresden geht dennoch mit „breiten Grinsen ins Bett“

Bonn / Dresden. (PM MagentaSport) Das DEL Wintergame 2026 aus Dresden geht...

By10. Januar 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten