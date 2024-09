Comeback-Win fÃ¼r die Haie!

Innsbruck. (PM HCI) Der HCI feiert gegen Asiago einen hart erkämpften 3:2/SO-Sieg. Die Haie kamen dabei nach 0:2 zurück. Blitzstart der Gäste Die Haie...

Innsbruck. (PM HCI) Der HCI feiert gegen Asiago einen hart erkämpften 3:2/SO-Sieg. Die Haie kamen dabei nach 0:2 zurück.

Blitzstart der Gäste

Die Haie erleben gleich zum Start eine kalte Dusche, denn die Gäste aus Asiago beginnen überfallsartig. Bereits nach 42 Sekunden steht es 0:1, Matteo Gennaro bringt die Italiener aus kurzer Distanz in Führung. Bereits zuvor hatte Asiago eine Topchance zu verzeichnen. Die Haie brauchen ein paar Minuten um sich von diesem Schock zu erholen, und erarbeiten sich dann auch die eine oder andere Ausgleichschance (Dobnig 5., Welsh 10., Hirano/Mackin 14.). Die Tiroler schaffen es in Abschnitt eins aber nicht, großen Druck zu erzeugen. Asiago wiederum lauert auf Konter, schaltet schnell um und bleibt stets gefährlich.

Haie werden stärker

Auch im zweiten Abschnitt erwischen die Gäste einen Blitzstart. Diesmal dauert es nicht einmal zwei Minuten bis Nicholas Porco Asiago nach einer schönen Kombination mit 2:0 in Führung bringt. Für die Haie wirkt dieser Gegentreffer aber wie ein endgültiger Weckruf. Die Innsbrucker sind jetzt bissiger, und werden offensiv gefährlicher. In Überzahl lassen Hirano, Mackin und Co. noch einige Chancen ungenützt, in Minute 35 dürfen die Haie-Fans in der TIWAG Arena aber endlich jubeln. Patrick Grasso schließt eine schöne Aktion über Zusevics, Rassell und Lattner ins leere Tor ab. Nach 40 Minuten geht es mit 1:2 in die Kabinen. Der HCI ist besser im Spiel, Asiago ist aber weiter bei schnellen, einfachen Gegenstößen brandgefährlich.

Haie drücken auf Ausgleich

Im Schlussabschnitt verlagert sich die Partie endgültig ins Drittel der Italiener. Die Haie drücken auf den Ausgleich, scheitern aber immer wieder am blendend aufgelegten Asiago-Goalie Evan Cowley. Die Gäste bringen sich dann durch Strafen selbst um die Früchte ihrer Arbeit. Die Haie haben zwei Minuten eine 5:3-Überzahl, und nutzen diese in Person von Patrick Grasso zum 2:2. Danach sind zunächst die Tiroler dem dritten Tor näher, ehe Asiago in den letzten zwei Minuten noch einmal aufkommt. Es bleibt aber beim 2:2.

In der Overtime verabsäumen es die Haie im Powerplay den Deckel drauf zu machen. So muss ein Penalty-Schießen entscheiden, in dem Ryan Valentini und Mark Rassell eiskalt

verwerten und dem HCI den Extrapunkt sichern. Die Haie kommen nach 0:2 zurück und feiern einen 3:2-Heimsieg gegen Asiago, während die Italiener auch im dritten Spiel der Saison einen Vorsprung nicht über die Zeit bringen. Zumindest reicht es diesmal für einen Punkt.

HC TIWAG Innsbruck – Migross Supermercati Asiago 3:2/SO (0:1,1:1,1:0 – 1:0)

Torfolge: 0:1 Gennaro (1.), 0:2 Porco (22.), 1:2 Grasso (35.), 2:2 Grasso (49./PP2), entscheidender Penalty Valentini;