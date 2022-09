Cologne Stadium Series im Zeichen des Diversity Day

Köln. (PM Haie) Im Rahmen der Cologne Stadium Series finden die Heimspiele der Kölner Haie gegen die Fischtown Pinguins (22. Dezember 2022) und Augsburger...

Köln. (PM Haie) Im Rahmen der Cologne Stadium Series finden die Heimspiele der Kölner Haie gegen die Fischtown Pinguins (22. Dezember 2022) und Augsburger Panther (08. Januar 2023) im RheinEnergieSTADION statt.

Und jetzt steht fest: Die Spiele werden bunt! Denn die beiden Freiluftspiele werden im Zeichen des Diversity Day stehen.

Ab sofort sind Tickets für die Cologne Stadium Series erhältlich!

Haie-Geschäftsführer Philipp Walter: „Wir freuen uns sehr, dem Diversity Day in dieser Saison eine besonders große Bühne geben zu können. Akzeptanz, Gleichberechtigung, Vielfalt und Toleranz sind wichtige Werte, die uns als Club am Herzen liegen. Die Erfahrungen haben gezeigt, wie wertvoll der Diversity Day für betroffene Menschen sein kann und wie groß der Dank ist.“

2019 stellten die Kölner Haie und der 1. FC Köln erstmals ihr Heimspiel unter das gemeinsame Motto „LEBE WIE DU BIST!“ und wurden dafür bei der Cologne Pride Show mit einem Sonderpreis geehrt. Auch 2021 setzte sich der KEC für Toleranz und Vielfalt ein und generierte durch die Versteigerung von Sondertrikots und den Verkauf von Diversity-Pucks Erlöse zugunsten des Jugend- und Begegnungszentrums „anyway“, eine der wichtigsten Einrichtungen der schwul-lesbischen Community in Köln. Zudem wurden gemeinsam mit dem 1. FC Köln Workshops für Kinder und Jugendliche organisiert und anyway zum Besuch des Heimspiels am Diversity Day eingeladen, um dort den Spendenscheck entgegenzunehmen.

Auch bei der Cologne Stadium Series wird es wieder Aktionsstände, besondere Fan-Artikel, Diversity-Day-Trikots sowie Aktionen rund um den Spieltag geben.