Colin Stauffacher verlÃ¤ngert beim SCL um eine weitere Saison

Langenthal. (PM SCL) Der SC Langenthal setzt auch in der Saison 2025/26 auf Kontinuität auf der Torhüterposition. Mit Colin Stauffacher und Louis Kurt startet der SCL bereits zum dritten Mal in Folge mit dem bewährten Goalie-Duo in die Saison.

Der erst 22-jährige Colin Stauffacher geht bereits in die fünfte Saison im Dress des SCL. In der vergangenen Saison konnte er sich kontinuierlich steigern und überzeugte insbesondere in den Pre-Playoffs und Playoffs mit starken Leistungen. In der Viertelfinalserie gegen den HCV Martigny gab er der Mannschaft in jedem Spiel die Chance zu gewinnen und stach mit spektakulären Paraden heraus, unter anderem mit 65 gehaltenen Schüssen in Spiel 1.

Sportchef Marc Kämpf freut sich auf die Verlängerung: «Mit Colin bleibt ein Goalie, der über ein sehr grosses Potenzial verfügt. Sein Ehrgeiz und seine professionelle Einstellung wirken sich positiv auf das ganze Team aus. Genau diese Qualitäten brauchen wir. Ich bin überzeugt, dass wir auf der Goalie-Position optimal aufgestellt sind und ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung.»

