Colin Smith bis Ende Saison zum EHC Olten

Olten. (PM EHCO) Der EHC Olten hat als dritten Ausländer bis Ende Saison Colin Smith unter Vertrag genommen.

Der Deutsch-Kanadier stösst per sofort aus Linz in die Dreitannenstadt.

Der deutsch-kanadische Stürmer Colin Smith wird das Import-Duo Dion Knelsen/Garry Nunn ergänzen. Damit ist der EHC Olten für den Rest der Saison 2021/22 auf den wichtigen Ausländerpositionen auch im Hinblick auf die Playoffs optimal aufgestellt.

Der 28-jährige Smith kann als Flügel oder Center eingesetzt werden. Smith hat grosse Teile seiner Karriere in der AHL verbracht, wo er in 347 Spielen 208 Skorerpunkte holte und in der Saison 2016/17 bei den San Antonio Rampage in der gleichen Mannschaft spielte wie Garry Nunn.

Vor vier Jahren wechselte Smith nach Europa, wo er in verschiedenen Teams der DEL und in Schweden spielte. Zuletzt stand Smith in Österreich bei Linz unter Vertrag. Smith ist am Mittwochabend in Olten eingetroffen und trainiert am Donnerstag zum ersten Mal mit dem Team von Headcoach Lars Leuenberger mit.