Colin Lindemann zwei weitere Jahre beim EV Zug

Zug. (PM EVZ) StÃ¼rmer Colin Lindemann (20) unterzeichnet bei den Zugern einen neuen Vertrag bis 2028.

Colin Lindemann ist ein EVZ Junior und gehÃ¶rt seit dieser Saison dem Kader der ersten Mannschaft an. Lindemanns Vertrag, der im FrÃ¼hling ausgelaufen wÃ¤re, wird nun fÃ¼r zwei weitere Saisons bis 2028 verlÃ¤ngert.

Im Alter von 16 Jahren wagte Colin Lindemann den Sprung aus der EVZ Nachwuchsabteilung nach Schweden und spielte da wÃ¤hrend drei Saisons fÃ¼r Leksands IF in verschiedenen Jugendligen. 2024 kehrte er in die Schweiz und zu seinem Stammverein zurÃ¼ck. Den Grossteil der Saison 2024/25 spielte Lindemann mit einer B-Lizenz beim HC Thurgau, in der laufenden Spielzeit absolvierte der StÃ¼rmer nun 44 Partien in der National League fÃ¼r den EVZ â€“ und wird dies auch in Zukunft tun.

Colin Lindemann: Â«Ich freue mich sehr, weiterhin das Trikot des EVZ tragen zu dÃ¼rfen. Der EVZ ist mein Stammverein, hier habe ich als Junior angefangen und hier mÃ¶chte ich mich auch die nÃ¤chsten zwei Jahre weiterentwickeln.Â»