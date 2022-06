Cody Goloubef spielt eine weitere Saison beim SCB

Der SC Bern hat den Vertrag mit Verteidiger Cody Goloubef bis Ende der Saison 2022/23 verlängert. Der 32-jährige Kanadier stiess im vergangenen Februar zum...

Der SC Bern hat den Vertrag mit Verteidiger Cody Goloubef bis Ende der Saison 2022/23 verlängert.

Der 32-jährige Kanadier stiess im vergangenen Februar zum SC Bern und bestritt für das Team von Headcoach Johan Lundskog 10 Partien (4 Assists). Zuvor war Goloubef in der AHL bei den Belleville Senators tätig gewesen. Der Verteidiger totalisiert 365 AHL-Spiele und 131 Punkte. In der NHL kam Goloubef in 160 Spielen zum Einsatz (25 Punkte).

«Cody Goloubef hat letzte Saison während seiner kurzen Zeit in Bern bei den Mitspielern und beim Trainerstab einen starken Eindruck hinterlassen – vor allem auch durch seine Professionalität und Arbeitsmoral», sagt SCB-Sportchef Andrew Ebbett. «Wir sind sehr froh, können wir nun eine ganze Saison lang auf ihn zählen.» Goloubef wird in Bern weiterhin die Nummer 27 tragen.