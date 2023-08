Coaching Staff des HC Pustertal steht fest

Artikel anhören Bruneck. (PM HCP) Tomek Valtonen – Head Coach (43 Jahre), Doppelstaatsbürger Finnland / Polen. Als Spieler in der ersten Liga Finnlands und...

Bruneck. (PM HCP) Tomek Valtonen – Head Coach (43 Jahre), Doppelstaatsbürger Finnland / Polen.

Als Spieler in der ersten Liga Finnlands und bis zur Nationalmannschaft aktiv. Als Trainer in der ersten finnischen Liga und Junioren-Nationaltrainer, polnischer Nationaltrainer, Deutschland (DEL2), Schweden (All), Slowakei (Extra Liga) und seit Dezember 2022 in Bruneck.

Kasper Vuorinen – Assistenz-Trainer (36 Jahre), Finnland, zunächst Jugendtrainer in Finnland und immer wieder Co-Trainer Valtonens auf verschiedenen Stationen. Auch er kam im Dezember nach Bruneck und erfüllte letzte Saison den Video-Coach-Job.

Elmo Scharin – Video Coach, erst 22 Jahre alt, und bereits Trainer der U16 von SaiPa und Pelicans Lahti. Als Spieler bis 2022 selbst noch aktiv.

Thomas Tragust – Tormanntrainer, langjähriger Spitzengoalie national (unter anderem HCP 2016-2018) und international (Weltmeisterschaften, EBEL, DEL2…), Vinschger und im Pustertal verheiratet und wohnhaft. Seit 10 Jahren erfolgreicher Goalie-Coach, seit dem ICE-Eintritt des HCP in Bruneck dabei.

René Baur – Athletik-Trainer (38 Jahre), Toblacher, in Bruneck wohnhaft. Jahrelang bester Pusterer Tormann in Serie A und A2, aktiv für Pustertal, Fassa, Meran, Sterzing und Cortina. Olympiateilnahme 2006, 30 Länderspiele. Als Fitnesstrainer 3 Jahre lang für Davos (NLA, 2015-18) tätig, seitdem wieder beim HCP Junior und HCP. Auch er bereits seit dem HCP-Einstieg in die ICE „an Bord“.

