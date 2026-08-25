Coaching-Staff der Selber Wölfe komplett: Erfahrung, Kompetenz und Stallgeruch für die neue Oberliga-Saison

Selb. (PM Wölfe) Mit der Besetzung der Positionen des Assistant Coaches, Goaltending Coaches und Video Coaches sind die Planungen der Selber Wölfe für den Trainerstab der kommenden Oberliga-Saison abgeschlossen.

Neben Headcoach Josef Huber gehören mit Markus Weinzierl, Jürgen Arzberger und David Hördler drei ausgewiesene Fachleute zum Coaching-Staff, die ihre jeweiligen Kompetenzen und langjährigen Erfahrungen einbringen werden.

Markus Weinzierl bleibt Assistant Coach

Kontinuität auf der Position des Assistant Coaches: Markus Weinzierl wird auch in der kommenden Saison an der Seite von Headcoach Josef Huber arbeiten. Der 46-jährige gebürtige Dingolfinger ist bereits seit 2024 bei den Selber Wölfe Juniors als Trainer tätig und gehörte schon in der vergangenen Spielzeit zum Trainerteam der ersten Mannschaft. Markus Weinzierl bringt mittlerweile 13 Jahre Erfahrung als Trainer im Senioren- und Nachwuchsbereich mit und kennt sowohl die Strukturen des Vereins als auch viele Spieler bereits bestens. Seine Arbeit soll auch künftig eine wichtige Schnittstelle zwischen Nachwuchs- und Seniorenbereich bilden.

Jürgen Arzberger übernimmt das Torwarttraining

Mit Jürgen Arzberger konnten die Selber Wölfe einen ausgewiesenen Spezialisten für die Entwicklung ihrer Torhüter gewinnen. Der 60-jährige Deutsch-Kanadier wurde in Toronto geboren und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung als Goaltending Coach. In der Vergangenheit war Arzberger unter anderem bei den Blue Devils Weiden, im Nachwuchs des EHC Straubing, beim EHC Chur, in Bayreuth und Ingolstadt sowie bei der deutschen U16-Nationalmannschaft tätig. Auch als aktiver Spieler sammelte er umfangreiche Erfahrungen und stand unter anderem in Bayreuth, Pegnitz, Nordhorn, Amberg und Weiden zwischen den Pfosten. Neben seiner Tätigkeit für das Oberligateam wird Jürgen Arzberger auch das Torwarttraining bei den Selber Wölfe Juniors verantworten und damit einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Ausbildung des Torhüter-Nachwuchses leisten.

David Hördler verstärkt das Team als Video Coach und im Scouting

Komplettiert wird der Coaching-Staff durch David Hördler, der künftig als Video Coach fungieren wird. Der 46-Jährige wurde in Bad Muskau geboren und ist ein echtes Eigengewächs der Selber Wölfe. David Hördler durchlief den Selber Nachwuchs und kann auf eine beeindruckende Spielerkarriere zurückblicken. Für Selb, Dresden, Rostock und Dortmund absolvierte er insgesamt rund 850 Profispiele. Seine große Erfahrung, sein ausgeprägtes Spielverständnis und seine enge Verbundenheit zum Verein machen ihn zu einer wertvollen Unterstützung im Trainerteam. Als Video Coach wird er insbesondere die Spielanalyse sowie die Aufbereitung von Trainings- und Spielszenen übernehmen und damit eine wichtige Grundlage für die tägliche Arbeit des Trainerstabs schaffen. Darüber hinaus wird David Hördler zusätzlich Scouting-Aufgaben übernehmen und den sportlichen Bereich bei der Spielerbeobachtung unterstützen.

Frank Hördler: „Ein Trainerteam mit großer Qualität und viel Identifikation“

Der Sportliche Leiter Frank Hördler freut sich über die Zusammensetzung des Trainerstabs: „Mit Markus, Jürgen und David konnten wir drei Trainer beziehungsweise Spezialisten für uns gewinnen, die unterschiedliche Stärken mitbringen und unser Team hervorragend ergänzen. Markus kennt den Verein und unsere Strukturen bereits bestens, Jürgen verfügt über eine enorme Expertise in der Torhüterausbildung und David bringt als ehemaliger Profi, Selber Eigengewächs und Nachwuchstrainer einen sehr wertvollen Blick auf das Spiel mit. Gemeinsam mit Josef Huber haben wir einen Coaching-Staff zusammengestellt, der viel Qualität, Erfahrung und Identifikation mit den Selber Wölfen vereint. Wir sind überzeugt, dass unsere Mannschaft von dieser Konstellation nachhaltig profitieren wird.“

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