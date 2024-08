Coach Smotherman trifft auf sein frÃ¼heres Team Iserlohn: Haie beim Vinschgau Cup!

Innsbruck. (PM Haie) Die Haie nehmen am kommenden Wochenende wieder am Vinschgau Cup in Südtirol teil. Auf die Tiroler warten zwei gute Tests. Die...

Innsbruck. (PM Haie) Die Haie nehmen am kommenden Wochenende wieder am Vinschgau Cup in Südtirol teil. Auf die Tiroler warten zwei gute Tests. Die Haie-Cracks haben eine weitere Vorbereitungswoche hinter sich, jetzt hoffen Coach Jordan Smotherman und Co Florian Pedevilla beim Vinschgau Cup eine weitere Entwicklung des Teams zu sehen. Der Headcoach: „Wir haben die Jungs in den ersten Tagen der Woche ziemlich geschliffen. Die Trainingseinstellung war top, wir sind sehr zufrieden. Jetzt freuen wir uns auf die Spiele.“ Die Ergebnisse sind zweitrangig, Smotherman will Verbesserungen sehen. „Am letzten Wochenende war unser Hauptaugenmerk auf unsere D-Zone gerichtet. Da haben die Spieler schon sehr viel von dem umgesetzt was wir uns vorstellen. Diesmal wollen wir offensiv gefährlicher werden. Der Schwerpunkt liegt darauf, Chancen zu kreieren. Es werden jedenfalls zwei gute Tests und Standortbestimmungen für uns“, so der Coach. Die Haie treffen morgen, Samstag, auf den EHC Olten aus der Swiss League. Bereits heute Abend duellieren sich Veranstalter Ingolstadt und Iserlohn. Am Sonntag warten dann die Partien Ingolstadt gegen Olten und Haie gegen Iserlohn. Bei den Haien sind bis auf Yushiroh Hirano alle Mann an Bord. Der Japaner weilt beim Nationalteam. Vinschgau Cup im IceForum Latsch (ITA)

ERC Ingolstadt – Iserlohn Roosters 6:2

Freitag, 23.08.2024, 20:00 Uhr HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – EHC Olten

Samstag, 24.08.2024, 20:00 Uhr – IceForum Latsch ERC Ingolstadt – EHC Olten

Sonntag, 25.08.2024, 14:00 Uhr HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – Iserlohn Roosters

Sonntag, 25.08.2024, 18:00 Uhr

