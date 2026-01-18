Coach Jalonen „stolz“ auf den Kölner Sieg-Rekord, Rückkehrer Wissmann fordert „ein anderes Gesicht“ seiner Berliner

Bonn. (PM MagentaSport) Verhinderter Held: Ein persönliches Comeback nach Maß liefert Kai Wissmann nach 9 Monaten Verletzungspause: „Ich habe mich super gefühlt und gar nicht gemerkt, dass ich so lang gefehlt habe.“

Der Kapitän der Eisbären trifft bei seiner Rückkehr in Wolfsburg zum 2:2. Die 2:5-Niederlage bei den Grizzlys kann er nicht vermeiden. Ganz Kapitän formuliert Wissmann klare Erwartungen an seine Wackel-Eisbären: „Wir haben nun eine gute Breite im Kader und es fehlen nur 2 Leute. Nach der Olympia-Pause werden wir noch ein anderes Gesicht zeigen können.“ Der Meister ist als Siebter nicht direkt für die Playoffs qualifiziert.

In ganz eigenen Sphären bewegen sich die Kölner Haie. Die stellen mit dem 14. Sieg in Folge einen neuen Vereinsrekord auf. Das 4:2 gegen die Iserlohn Roosters ist hart erkämpft. Doch selbst Trainer-Routinier Kari Jalonen muss gestehen: „Ich bin stolz auf diesen Rekord. Ich hatte noch nie als Trainer so einen Lauf.“

Eine starke Serie legt Evan Barratt gerade in Nürnberg hin. Er trifft zum 8. Mal in Folge vor heimischer Kulisse, diesmal 18 Sekunden vor Schluss zum 5:4 im Duell gegen München. Weil Nürnberg auch gegen den ERC Red Bull zweimal einen 2-Tore-Vorsprung vergibt, konstatiert Barrett völlig zurecht: „Dieses Auf und Ab ist für Nürnberg normal, das passiert uns aber zu häufig.“ Der zweite Comebacker des Abends steht im Münchner Tor: Mathias Niederberger schluckt nach 2 Monaten Pause gleich 5 Gegentore.

Kaum Druck auf den Vorletzten Frankfurt, der trotz starker Leistung im Penalty-Schießen Ingolstadt unterliegt, kann Schlusslicht Dresden ausüben. Das 2:6 gegen Adler Mannheim zeitigt einen Klassenunterschied.

Kölner Haie – Iserlohn Roosters 4:2

Rekord für die Kölner Haie beim 4:2 gegen Iserlohn: 14 DEL-Siege in Folge gab es noch nie für die Haie. Nach 5 Auswärtsspielen lassen sich die Haie die Bestmarke gegen die Roosters trotz hartem Kampf nicht nehmen. Iserlohn zeigt sich defensiv stabil, das Kernproblem bleibt der schwache Angriff in der Fremde. 1,6 Tore pro Auswärtsspiel sind zu wenig.





Kölner Haie – Iserlohn Roosters (18.01.2026)

Löwen Frankfurt – ERC Ingolstadt 1:2 (SO)

Frankfurt freut sich nach der 6. Niederlage in Serie, weil es defensiv gegen die beste Offensive der Liga ordentlich dagegenhält. Nur einer kann gegen Frankfurt nicht anders als zu treffen: Alex Bretton liefert mit dem 1:0 für Ingolstadt seinen 8. Scorerpunkt im 4. Spiel gegen die Löwen. Ein Treffer von Cameron Brace kurz vor Schluss führt sogar in die Verlängerung.

Tom Pokel, Trainer Löwen Frankfurt, freut der defensive Einsatz seiner Mannschaft, die nur 14 Torschüsse zulässt: „Das war eigentlich eine sehr gute Leistung gegen diese Top-Offensive. Wir haben in 65 Minuten nur ein Gegentor zugelassen. Wir haben alles reingeschmissen und nur die Tore nicht gemacht. Die Zweikämpfe und der defensive Einsatz sind ausschlaggebend für uns in dieser Liga. Wir haben alles dichtgemacht vor unserem Tor und uns unsere Chancen verdient. Die waren nicht geschenkt.“

Mark French, Trainer ERC Ingolstadt, sieht die mangelhafte Disziplin in Frankfurt als Sorge: „Wir haben viele Spieler in Unterzahl verschlissen. Wir waren nicht diszipliniert genug. Zudem war Frankfurt defensiv stabil, da hat Tom Pokel einen guten Job gemacht. Am Ende war es ein Hin und Her. Hoffentlich lernen wir daraus.“

Dresdner Eislöwen – Adler Mannheim 2:6

Dank einer starken Auftaktphase und eines starken Keepers Maximilian Franzreb setzt sich Mannheim deutlich bei den Dresdnern durch. Das Tabellenschlusslicht hat 13 Punkte Abstand auf den Nichtabstiegsplatz.

Maximilian Franzreb, Torhüter Adler Mannheim, freut sich auf die Reaktion nach der Niederlage gegen Nürnberg: „Nach dem Freitag mussten wir eine Reaktion zeigen. Das war eines unserer schlechtesten Spiele. Nun haben wir ein gutes 1. Drittel gespielt und verdient gewonnen. Ich bin froh, dass ich bei meinem Save im 2. Drittel da sein konnte. Das hätte beim Stand von 2:0 Dresden zurückholen können.“

Gerry Fleming, Trainer Dresdner Eislöwen, erkennt die Reaktion nach dem 5:2-Sieg in Mannheim im Januar: „Ab dem Eröffnungsdrittel hat Mannheim die Zweikämpfe gewonnen. Beim letzten Duell haben wir sie überrascht, nun waren sie bereit für uns. Das einzig Positive war unser Unterzahl-Spiel.“

Wolfsburg Grizzlys – Eisbären Berlin 5:2

Bei der Rückkehr von Eisbären-Kapitän Kai Wissmann war alles angerichtet für die große Heldengeschichte: im 1. Spiel nach 9 Monaten gelingt ihm das 2:2 gegen Wolfsburg. Doch die Grizzlys kontern: nach der Pleite in Iserlohn vom Freitag gelingt ein überzeugendes 5:2 gegen die Berliner. Damit wird ein Angstgegner bezwungen: 6 der letzten 7 Partien waren zuvor an Berlin gegangen.

Kai Wissmann, Kapitän der Eisbären Berlin, zum Comeback und Ambitionen: „Ich bin schon über 2 Monate auf dem Eis. Es ist nicht so, dass ich meine ersten Bewegungen mache. Ich war auch am Anfang immer drei-, viermal in der Woche bei der Mannschaft. Wir haben nun eine gute Breite im Kader und es fehlen nur 2 Leute. Nach der Olympia-Pause werden wir noch ein anderes Gesicht zeigen können.“

Kai Wissmann findet nach der Partie klare Worte nach 18 Minuten Eiszeit beim Comeback: „Wir haben vorn unsere Chancen nicht genutzt. Hinten haben wir eigentlich gar nicht so viel zugelassen. Wenn, dann waren es aber immer gleich große Chancen. Ich habe mich super gefühlt und gar nicht gemerkt, dass ich so lang gefehlt habe. Natürlich freue ich mich, dass ich nach so einer langen Zeit gleich getroffen habe. Wir können uns besser zu helfen und müssen mal die 2, 3 Schritte mehr gehen, um uns zu unterstützen.“

Justin Feser, Wolfsburg Grizzlys, bringt sein Team mit einem kuriosen Tor auf die Siegerstraße und gibt den direkten Playoff-Platz 6 als Ziel aus: „Das habe ich nicht genau so geplant. Ich habe zum Glück eine gute Balance in den Schuss bekommen und er ist rein. Wir haben solide gespielt und haben uns an unseren Plan gehalten. Vorn haben wir unsere Chancen gut genutzt. Wir müssen Platz 6 in der Tabelle anpeilen.“

Nürnberg Ice Tigers – EHC Red Bull München 5:4

Ein Drama mit dem Hauptakt 18 Sekunden vor Schluss: Nürnbergs Evan Barratt erzielt das entscheidende Tor gegen München zum 5:4 kurz vor Schluss und verwandelt Nürnbergs Stadion in Tollhaus. Ein Sechs-Punkte-Wochenende gegen 2 Topteams der Liga bringt die Nürnberg Ice Tigers im Kampf um die Playoff-Ränge Erleichterung: Dem Sieg in Mannheim lassen die Ice Tigers den 1. Erfolg gegen München nach zuvor drei Niederlagen gegen den EHC folgen. München muss die 1. Niederlage nach 3 Siegen in Serie hinnehmen und verliert den Kontakt zum Tabellenführer Kölner Haie.

Evan Barratt, Nürnberg Ice Tigers, liefert 4 Punkte gegen München, 1 Gamewinner und 3 Vorlagen: „Die Leute hier sind der Grund, warum ich hier spielen möchte. Wir machen es ja oft interessant, vielleicht kommen sie deshalb so gern. Dieses Auf und Ab ist für Nürnberg normal, das passiert uns aber zu häufig.“

Mathias Niederberger, Keeper EHC Red Bull München, feiert sein Comeback nach 2 Monaten Verletzungspause: „Zunächst bin ich froh, dass ich wieder fit bin. Wenn man so draußen ist, ist es nicht leicht zurückzukommen. Am Ende hätten wir hier eigentlich einen Sieg verdient. Beim 5:4 der Nürnberger wäre es von mir vielleicht cleverer gewesen den Puck in die Ecke zu spielen.“

Straubing Tigers – Augsburger Panther 1:4

Bittere Serie für Straubing: die 4. Niederlag. Die Augsburger Panther freuen sich dagegen erstmals seit Oktober über 2 Siege in Folge.

D.J. Busdeker, Augsburger Panther, freut sich über ein starkes 3. Drittel: „Die letzte Periode ist gerade unsere beste. Wir bestimmen gut die Geschwindigkeit, das war schon gegen Frankfurt so. Zudem fallen die Tore zur richtigen Zeit. Wir haben so viele enge Spiele hinter uns – umso mehr freuen uns die 2 Siege in Folge.“

Tim Fleischer, Straubing Tigers: „Wir haben das Spiel eigentlich im Griff und schmeißen das dann weg. Das war kein gutes Spiel von uns. Wir sollten genug Kraft haben. Das ist fehlende Konzentration.“

