Co-Trainer Heiko Vogler bleibt ein Grizzly

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Seit etwas mehr als einer Woche ist Tyler Haskins Cheftrainer der Grizzlys und bildet gemeinsam mit „Co“ Heiko Vogler ein Trainerteam.

Haskins hat einen Vertrag bis 2028 unterschreiben – das gilt nun auch für Vogler, der sein Arbeitspapier um zwei Jahre verlängert hat.

Seine Karriere als Spieler beendete der gebürtige Heilbronner nach der Saison 2019-2020, in der Spielzeit 2007-2008 hatte Vogler 15 Partien in der DEL für die Augsburger Panther absolviert. Für die Fuggerstädter arbeitete der heute 42-Jährige als Development Coach und als Trainer der U20, ehe 2021 der Wechsel zum EV Landshut folgte.

Im Dezember übernahm Vogler den Posten des Headcoaches bei den Bayern und fungierte ab dem darauffolgenden Sommer auch als Sportlicher Leiter des Traditionsclubs. Drei Jahre später ging es für den sympathischen Schwaben in die PENNY DEL. Er arbeitet seit Sommer als Co-Trainer für die Grizzlys – zunächst unter Mike Stewart, nun unter Tyler Haskins.

Bereits seit Saisonbeginn ist Heiko Vogler unter anderem für die Specialteams zuständig, die zu den besten der Liga gehören. Das Powerplay liegt mit einer Erfolgsquote von 22,2 Prozent auf dem sechsten Rang, das Unterzahlspiel (84,62 Prozent) ist sogar unübertroffen. Darüber hinaus nimmt sich Vogler immer wieder Zeit, auch nach den Trainingseinheiten vor allem mit den jungen Spielern zu arbeiten.

Heiko hat sich in kürzester Zeit zu einem echten Grizzly entwickelt und ich freue mich sehr, dass er mindestens die kommenden zwei Jahre für uns arbeitet. Vom ersten Tag an hat er sich unglaublich fokussiert und sehr akribisch auf seine tägliche Arbeit vorbereitet. Tyler und Heiko arbeiten sehr gut und intensiv zusammen, man sieht auch, dass die Chemie zwischen den beiden passt. Sein Umgang, die spezifische, intensive und individuelle Arbeit mit unseren jungen Spielern zahlen sich in deren Entwicklung bereits aus. Heiko hat zudem immer einen Blick sowie ein offenes Ohr für die Trainer unserer Young Grizzlys und steht ihnen mit Rat und Tat zur Seite, um auch hier den Schulterschluss zwischen Profis und unserem Nachwuchs voranzutreiben“, erklärt Karl-Heinz Fliegauf, Geschäftsführer und Sportdirektor der Grizzlys.

Heiko Vogler ergänzt: „Charly hat mir ein Angebot zur Vertragsverlängerung unterbreitet. Da meine Familie und ich in Wolfsburg total angekommen sind, freue ich mich sehr, weiterhin ein Teil der Grizzlys sein zu dürfen. Ich bin außerdem sehr dankbar für die Zeit mit Mike Stewart und Gary Shuchuk, sie haben über viele Jahre hier in Wolfsburg tolle Arbeit geleistet und ich konnte sehr von ihrer Erfahrung profitieren. Jetzt freue ich mich darauf, gemeinsam mit Tyler die Zukunft der Grizzlys mitzugestalten, um einen sportlich erfolgreichen Weg zu gehen.“