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Clubs der PENNY DEL bestätigen ihren Aufsichtsrat für vier weitere Jahre

Gesellschafterversammlung in Köln wählt Jürgen Arnold, Daniel Hopp, Lothar Sigl und Wolfgang Brück bis zum 30. April 2030 / Auch vier Fachkommissionen neu gewählt

17. März 20261 Mins read119
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DEL Aufsichtsratschef Jürgen Arnold - © Citypress
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Köln. (PM DEL) Die 14 Clubs der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) setzen an der Spitze der Liga auf Kontuinität.

Im Rahmen der Gesellschafterversammlung in Köln wurde der Aufsichtsrat in der bisherigen Besetzung wiedergewählt.

Jürgen Arnold (Vorsitzender, Ingolstadt), Daniel Hopp (stellvertretender Vorsitzender, Mannheim), Lothar Sigl (Augsburg) und Wolfgang Brück (Iserlohn) werden damit bis zum 30. April 2030 die Geschicke der PENNY DEL lenken.

Für vier Jahre neu gewählt wurden während der Versammlung zudem vier Fachkommissionen sowie die Beisitzer des Disziplinarausschusses. Unter dem Vorsitz von Alexander Barta werden darin weiterhin die ehemaligen Eishockey-Nationalspieler Till Feser und Jörg Mayr sowie die ehemaligen Schiedsrichter Willli Schimm und Richard Schütz vertreten sein.

Die Besetzung der Fachkommissionen im Überblick:

Rechts- und Wirtschaftskommission
• Wolfgang Brück
• Olaf Brüll
• Torsten Hofmann
• Michael Huber
• Hartmut Rickel
• Klaus Sturm

Medien- und Marketingkommission
• Moritz Hillebrand
• Simon Drühmel
• Christian Frisch
• Philipp Walter
• Rupert Zamorsky

Nachhaltigkeitskommission
• Matthias Binder
• Alexander Bartelt
• Yannick Imler
• Sascha Kerschowski
• Tina Schröder
• Sebastian Tripp
• Oliver Wesp

Kommission für Sport- und Präventivmedizin
• Stephan Ehler
• Matthias Säugling
• Thomas Stock

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