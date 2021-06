Clément Jodoin verstärkt Trainer-Team der Haie

Köln. (PM Haie) Clément Jodoin wird neuer Co-Trainer bei den Kölner Haien. Gemeinsam mit Cheftrainer Uwe Krupp sowie Ron Pasco, Thomas Brandl und Athletiktrainer...

Köln. (PM Haie) Clément Jodoin wird neuer Co-Trainer bei den Kölner Haien. Gemeinsam mit Cheftrainer Uwe Krupp sowie Ron Pasco, Thomas Brandl und Athletiktrainer Arne Greskowiak gehört er fortan zum Trainer-Team der Haie.

Cheftrainer Uwe Krupp: „Ich freue mich, Clément in unserem Trainerstab begrüßen zu dürfen. Er ist ein absoluter Fachmann und lebt seinen Job. Wir haben schon in Berlin erfolgreich zusammengearbeitet und ich bin davon überzeugt, dass er eine wertvolle Ergänzung für unser Trainer-Team sein wird.”

Jodoin war über viele Jahre Assistenztrainer in der NHL und stand u.a. für die Pittsburgh Penguins, die Québec Nordiques und Montreal Canadiens – u.a. mit Ex-Haie-Trainer Dan Lacroix – hinter der Bande. 2017 war der heute 69-Jährige erstmals in Deutschland tätig. Bei den Eisbären Berlin war er zunächst ein Jahr lang Co-Trainer von Uwe Krupp, wurde dann in der darauffolgenden Saison zum Headcoach ernannt. Zuletzt assistierte Jodoin Don Jackson beim EHC Red Bull München.

Greg Thomson und Jonas Forsberg werden nicht länger Teil des Trainerstabs der Kölner Haie sein. Die Haie bedanken sich für ihr langjähriges Engagement in Köln und wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft.