Clayton Kirichenko verlÃ¤sst Frankfurt in Richtung Zvolen

Zvolen. (EM / PM HKM) Der neuste Neuzugang bei HKM Zvolen ist Clayton Kirichenko, der aus der DEL von den Löwen Frankfurt kommt.

Der 28-jährige Kirichenko, der sich in der europäischen Szene bereits einen Namen gemacht hat, bringt Erfahrungen aus den ICEHL- und DEL-Wettbewerben nach Zvolen, wo er zuletzt im Team der Löwen Frankfurt tätig war. Bei den Löwen blieb er in zwölf Partien punktlos. Besonders beeindruckend war seine letzte Saison bei den Pioneers Vorarlberg, in der er in 48 Spielen 41 Punkte erzielte und sich damit zum produktivsten Verteidiger der regulären ICEHL-Saison entwickelte.

Clayton Kirichenko kommt nicht nur als offensiver Verteidiger nach Zvolen, sondern auch als Spieler, der für seine professionelle Herangehensweise und sein verantwortungsvolles Spiel bekannt ist. Er stammt aus der Sumas First Nation in British Columbia und schloss sein Universitätsstudium ab, bevor er in den Profi-Eishockeysport einstieg. Dies bestätigte sein Engagement, sich nicht nur als Sportler, sondern auch als Mensch weiterzuentwickeln. Er hat sich heute seinen Teamkollegen angeschlossen und wird voraussichtlich am Freitag im Spiel gegen Slovan Bratislava starten.

Nicht mehr im Team hingegen ist Verteidiger Jimmy Oligny, mit dem sich die HKM-Führung auf eine Beendigung der Zusammenarbeit geeinigt hatte. Er bestritt 14 Spiele im HKM-Trikot und erzielte vier Assists. Die Leitung des Vereins HKM Zvolen dankt ihm für sein Engagement und seinen Beitrag während seiner Zeit in Zvolen und wünscht ihm für die Zukunft viel Erfolg.

