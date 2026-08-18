Clay Ellerbrock kehrt zur EA Schongau zurück

Schongau. (PM Mammuts) Die EA Schongau freut sich über die Rückkehr eines bekannten Gesichts: Clay Ellerbrock kehrt nach einem Jahr beim Ligakonkurrenten EHC Königsbrunn zu den Mammuts zurück.

Der 27-jährige Stürmer hatte bereits in der Saison 2024/25 das Trikot der EA Schongau getragen und dabei eindrucksvoll seine offensiven Qualitäten unter Beweis gestellt. In 27 Hauptrundenspielen erzielte Ellerbrock 20 Tore und steuerte 16 Assists bei. Damit gehörte er zu den erfolgreichsten Scorern im Schongauer Team.

Nach seiner ersten Saison bei den Mammuts wechselte Ellerbrock für eine Spielzeit zum EHC Königsbrunn und sammelte dort weitere Erfahrung in der Bayernliga. Nun führt ihn sein Weg zurück nach Schongau.

„Wir freuen uns riesig, Clay wieder bei uns zu haben. Er kennt den Verein, die Mannschaft und das Umfeld bereits und weiß, was ihn hier erwartet. Gleichzeitig bringt er weitere Erfahrung mit, die gerade für unsere junge Mannschaft sehr wertvoll sein wird“, freut sich die EA Schongau über die Rückkehr.

Neben seinen sportlichen Qualitäten ist Ellerbrock auch menschlich ein wichtiger Faktor. Bereits bei seinem ersten Engagement in Schongau war der Angreifer für seine offene und humorvolle Art bekannt und ein wichtiger Bestandteil der Mannschaftskabine.

„Clay ist nicht nur auf dem Eis ein Spieler, den man gerne in seiner Mannschaft hat. Er trägt auch abseits des Eises viel zur Stimmung und zum Zusammenhalt bei. Solche Charaktere sind für eine Mannschaft genauso wichtig wie Tore und Punkte“, so die Verantwortlichen der EAS.

Mit seiner offensiven Qualität, seiner Bayernliga-Erfahrung und seiner positiven Art soll Ellerbrock künftig wieder ein wichtiger Bestandteil des jungen Schongauer Teams werden.

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