Claudio Cadonau neuer Sportchef bei den Lakers â€Š

Rapperswil. (PM SCRJL) Die SC Rapperswil-Jona Lakers haben mit Claudio Cadonau einen neuen Sportchef verpflichtet.

Der 36-jährige ehemalige Verteidiger blickt auf eine erfolgreiche Spielerkarriere zurück.

Am 25. März bestritt Cadonau sein letztes Spiel als Eishockeyprofi: Mit den SCL Tigers verlor er das siebte und entscheidende Spiel der Playoff-Viertelfinals in Lausanne. Seine Karriere verlief nicht linear, so musste er nach einem ersten Anlauf in der Nationalliga A einen Umweg über die Nationalliga B nehmen, um sich schliesslich doch in der höchsten Liga zu etablieren. Am Ende kann er auf 518 Spiele auf höchster Ebene sowie 456 Spiele in der Swiss League zurückblicken. Claudio Cadonau wurde drei Mal Schweizer Meister: 2008 mit den ZSC Lions sowie 2021 und 2022 mit dem EV Zug.

«Als Führungsspieler verstand ich mich stets als Bindeglied zwischen der Mannschaft und dem Coaching Staff, als Ansprechperson für jüngere Spieler und ich war mitverantwortlich für die Integration ausländischer Spieler», sagt Cadonau über sich selbst. Diese Fähigkeiten will er nun auch in seiner neuen Tätigkeit einbringen: «Gerade in einer Organisation wie den Lakers ist der Teamgedanke entscheidend. Ich bin stolz, nun ein Teil dieses Clubs zu sein, der in den letzten Jahren eine enorme Entwicklung gemacht hat. Diese Entwicklung weiterzutreiben ist eine riesige Motivation für mich.»

Bei den Lakers tritt Cadonau die Nachfolge von Janick Steinmann an. Geschäftsführer Markus Bütler, der nach dem Abgang Steinmanns interimistisch den Posten des Sportchefs übernommen hatte, ist überzeugt, mit Claudio Cadonau den richtigen Mann gefunden zu haben: «Er hat uns in allen Bereichen überzeugt. Claudio bringt grosse Erfahrung als Leader eines Teams mit und passt mit seiner ruhigen, bescheidenen, aber bestimmten Art perfekt in unsere Organisation. Seine Arbeitseinstellung und der Wille, immer dazuzulernen, hat ihn als Spieler ausgezeichnet. Er ist authentisch, nahbar und bodenständig – das sind Werte, die sich mit jenen der Lakers decken.» Den frisch Zurückgetretenen zu verpflichten, sei ein bewusster Entscheid gewesen, ergänzt Bütler: «Wir wollten jemanden, der die Hockeyszene aus verschiedenen Facetten kennt, aber nicht bereits diverse Funktionen in anderen Clubs innehatte.» Cadonau ist verheiratet und Vater von drei Kindern und hat schon früh begonnen, sich neben dem Eis weiterzubilden. So steht er kurz vor dem Abschluss seines Studiums als Master of Advanced Studies in Business Law an der Fernfachhochschule Schweiz. Claudio Cadonau stammt aus der Organisation der ZSC Lions, die ersten Eishockey-Gehversuche unternahm er in Urdorf.

