IceFighters Leipzig Christopher Straube neuer Headcoach der KSW IceFighters
IceFighters LeipzigTransfers

Christopher Straube neuer Headcoach der KSW IceFighters

28. November 20251 Mins read22
vlnr.: StÃ¼rmer Darek Hejcman, Headcoach Christopher Straube, Verteidiger Philipp Hertel - Â© IceFighters Leipzig
Leipzig. (PM IceFighters) Eishockey-Oberligist KSW IceFighters Leipzig hat Christopher Straube als neuen Headcoach verpflichtet.

Der Deutsch-Kanadier nahm als Spieler mit der deutschen Nationalmannschaft an zwei WM-Turnieren teil und wurde 2001 mit den Adlern Mannheim deutscher Meister. Insgesamt bestritt er rund 500 Spiele in der DEL.

Nach seiner Spielerkarriere wechselte der in Toronto geborene 51-jÃ¤hrige auf die Trainerbank und betreute als Headcoach und Assistant Coach Mannschaften in DÃ¤nemark sowie in Deutschland (Lausitzer FÃ¼chse). Mit dem dÃ¤nischen Team SÃ¸nderjyskE konnte er zwei nationale Meistertitel in Folge feiern.

â€žWir freuen uns, dass wir Chris fÃ¼r die TÃ¤tigkeit hier in Leipzig gewinnen konnten. Er hat heute Morgen bereits das Training geleitet und ist heiÃŸ darauf, das Team in die Erfolgsspur zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Chris und heiÃŸen ihn bei den KSW IceFighters Leipzig herzlich willkommenâ€œ, so AndrÃ© Schilbach, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer und sportlicher Leiter der KSW IceFighters.

Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

