Christopher Strasen bleibt bei den Piranhas!

Rostock. (PM Piranhas) Nach Sebastian Albrecht und Lukas Di Berardo wird auch Christopher Strasen die Torwartposition der Piranhas bereichern. Der 21-Jährige hat seinen Vertrag...

Rostock. (PM Piranhas) Nach Sebastian Albrecht und Lukas Di Berardo wird auch Christopher Strasen die Torwartposition der Piranhas bereichern.

Der 21-Jährige hat seinen Vertrag in Rostock verlängert.

Anders als geplant musste der Jung-Raubfisch bereits früh in der Saison ins kalte Wasser eintauchen und am zweiten Spieltag sein Profidebüt geben. Insgesamt stand Christopher 14-Mal auf dem Eis – und zeigte dabei in vielen Spielen sein Talent.

Coach Lenny Soccio: „Ich freue mich sehr, dass Christopher bleibt. Wenn ich zurückschaue, ist er wirklich in jedem Training besser geworden. Dazu sind große und bewegliche Goalies selten zu finden. Wir sind überzeugt, dass er sich bei uns weiter gut entwickeln kann und das auch tun wird.”

Bestätigter Piranhas-Kader: 2023/24

Tor:

Sebastian Albrecht

Lucas Di Berardo

Christopher Strasen

Verteidigung:

Christian Guran

5551 Ex NHL-Profi und Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff wagt nach fünf Jahren im Eishockey-Ruhestand mit dann 41 Jahren im September ein Comeback bei seinem Herzensverein Krefeld Pinguine in der DEL2. Kann dieses Comeback wirklich gelingen? Ja, ich traue ihm das zu 100% zu. In der Kabine und als Identifikationsfigur wird er sehr helfen, sportlich auf dem Eis eher weniger. Nein, die Pause war zu lang. Das Comeback wird vorzeitig enden. Kann ich so gar nicht einschätzen.