Christopher Kasten bleibt auch in der kommenden Saison ein Riverking

Landsberg. (PM HCL) Kurz vor dem entscheidenden Wochenende der Vorrunde können die Riverkings eine weitere wichtige Vertragsverlängerung bekanntgeben.

Verteidiger Christopher Kasten wird auch in der kommenden Saison im Trikot des HC Landsberg auflaufen. Der 35-jährige gebürtige Berliner mit langjähriger DEL2– und Oberliga-Erfahrung wechselte vor der vergangenen Saison vom Oberligisten Memmingen an den Lech. Als erfahrener Spieler nimmt er im Team eine wichtige Position ein. Umso erfreulicher ist es, dass „Kiste“ für ein weiteres Jahr zugesagt hat.

Vize-Präsident Michael Grundei: „Christopher ist auf und neben dem Eis ein echter Führungsspieler, der mit viel Präsenz auf dem Eis überzeugt. In unserer jungen Mannschaft ist es wichtig, dass wir Spieler haben, die vorangehen und unsere jungen Spieler an die Hand nehmen. Christopher macht das ganz hervorragend. Wir freuen uns sehr, dass er auch in der kommenden Saison in unserem Trikot auflaufen wird.“

Christopher Kasten: „Wir haben in der laufenden Saison als Team richtig gut zusammengefunden und es macht viel Spaß, in Landsberg zu spielen. Wir wollen uns natürlich in der nächsten Saison ein Stück weiterentwickeln, dabei will ich natürlich insbesondere die jungen Spieler unterstützen. Unsere Fans unterstützen uns auch, wenn es mal nicht so gut läuft. Die Stimmung und der Support bei den Heim- und Auswärtsspielen ist wirklich sensationell. Jetzt wollen wir uns aber erst mal auf die anstehenden Spiele konzentrieren und in diesem Jahr noch maximalen Erfolg haben.“

