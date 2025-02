Christopher Gibson wird ein Husky

Kassel. (PM Huskies) Die Kassel Huskies sind nach dem vorzeitigen Saisonaus von Stammtorwart Brandon Maxwell auf der Suche nach einem Ersatz auf der Torhüterposition fündig geworden und verpflichten Christopher Gibson.

Der 32-jährige Gibson lernte das Eishockeyspielen in seiner finnischen Heimat. Bereits im Alter von 15 Jahren zog es den Linksfänger nach Kanada, wo er erfolgreich in hochklassigen Nachwuchsligen spielte. Parallel stand er im Aufgebot der finnischen Jugendnationalmannschaften, nahm an jeweils einer U18 – und U20 WM teil.

2011 wurde Gibson von den Los Angeles Kings in der zweiten Runde an Position 49 gedrafted. 2015 gab er sein Debüt in der besten Liga der Welt für die New York Islanders, in deren Organisation er insgesamt fünf Jahre verbrachte. Mit den Tampa Bay Lightning, für die er in der Saison 2020/2021 zwei Einsätze absolvierte und deren BackUp-Goalie er für Teile der Saison war, wurde Gibson Stanley Cup-Champion.

Nach zehn Jahren in Nordamerika kehrte der 188cm große Goalie 2023 in seine Heimat zurück und wechselte in die höchste finnische Spielklasse Liiga zu Rauman Lukko. Ab November vergangenen Jahres trug er das Trikot des HC Nové Zámky in der slowakischen Exraliga.

Gibson kommt mit der Erfahrung aus 254 AHL-Einsätzen, er absolvierte zudem 16 NHL-Spiele.

Der finnische Goalie wird am heutigen Freitag in Kassel erwartet und wird bei den Huskies die Trikotnummer 37 tragen.

Die Kassel Huskies freuen sich auf die Zusammenarbeit.

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Wir sind froh, dass wir so kurz vor Transferschluss noch auf Brandon Maxwell’s Ausfall reagieren konnten. Mit Christopher haben wir einen erfahrenen Goalie verpflichtet, der über 250 AHL-Spiele absolvierte und auch in der NHL zum Einsatz kam. Er wird für uns in den Playoffs sicherlich eine große Unterstützung sein und der Mannschaft gemeinsam mit Philipp Maurer den nötigen Rückhalt geben.“

Christopher Gibson: „Ich freue mich schon bald für die Kassel Huskies auflaufen zu können und gemeinsam mit dem Team in die entscheidende Phase der Saison zu gehen. Ich freue mich auf die Fans, die Arena und die Stadt und bin glücklich, dass der Wechsel geklappt hat.“

