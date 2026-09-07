Christopher Fiori führt den EC Bad Nauheim seit 1. September 2026 allein

Bd Nauheim. (PM EC BN) Der angekündigte Übergang in der Geschäftsführung des EC Bad Nauheim ist abgeschlossen. Christopher Fiori ist seit dem 1. September 2026 alleiniger Geschäftsführer der Eishockey Cracks Bad Nauheim Komplementär GmbH und trägtdamit die operative Gesamtverantwortung für die Spielbetriebs GmbH & Co. KG.

Andreas Ortwein hat seine Tätigkeit als Geschäftsführer wie geplant beendet. Nach mehr als 18 Jahren in dieser Funktion bleibt er dem Club in ausgewählten Themen in einer fest vereinbarten beratenden und unterstützenden Rolle verbunden.

Fiori war zum 1. Januar 2026 in die Geschäftsführung eingetreten. Seitdem führten er und Ortwein den Club gemeinsam und bereiteten die Übergabe der Verantwortung vor. Der im April angekündigte Prozess wurde damit zum vorgesehenen Zeitpunkt abgeschlossen.

„Die vergangenen Monate waren bewusst als gemeinsame Übergangsphase angelegt. Christopher Fiori hat den Club in dieser Zeit in seiner ganzen Breite kennengelernt und vor allem in den Bereichen Marketing, Sponsoring und Partnermanagement Verantwortung übernommen. Der Übergang ist nun wie geplant abgeschlossen. Christopher hat für seine Aufgabe unser volles Vertrauen.

Unser großer Dank und unsere ausdrückliche Anerkennung gelten Andreas Ortwein, der den EC Bad Nauheim über mehr als 18 Jahre als Geschäftsführer maßgeblich geprägt und in dieser langen Zeit außergewöhnliches Engagement für den Club gezeigt hat. Er hat Verantwortung übernommen – auch und gerade dann, wenn die sportlichen, wirtschaftlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen schwierig waren. Mit seinem Wissen, seinem Netzwerk und seiner Erfahrung hat er wesentlich zur Stabilität, Weiterentwicklung und zum Fortbestand des EC Bad Nauheim beigetragen und den Club über nahezu zwei Jahrzehnte entscheidend mitgeprägt“, erklären die Aufsichtsratsvorsitzenden Martin Schröer und Gerald Lauerer.

„Als ich im Januar angefangen habe, war klar, dass ich die Verantwortung nach der abgestimmten Übergangsphase allein übernehmen werde. Die gemeinsamen Monate mit Andreas waren extrem wichtig, um die Besonderheiten des Clubs, seine Strukturen und die vielen Menschen dahinter kennenzulernen“, sagt Christopher Fiori. „Ich danke Andreas für die offene Übergabe und freue mich jetzt darauf, gemeinsam mit unserem Team die nächsten Schritte zu gehen. Dabei geht es um wirtschaftliche Stabilität, klare Abläufe und darum, den EC für Fans, Partner und Mitarbeitende weiterzuentwickeln.“

Andreas Ortwein bleibt dem Club verbunden

Nach mehr als 18 Jahren als Geschäftsführer bleibt Andreas Ortwein dem EC Bad Nauheim in einer fest vereinbarten beratenden und unterstützenden Rolle verbunden und wird den Club auch weiterhin vor Ort unterstützen. Zu seinen Themen gehören ausgewählte Fragen des Sport- und Spielbetriebs, die Schnittstellen zu Stammverein und den Kooperationspartnern, Liga und Verbänden sowie das bestehende Stadion und die langfristige Stadionperspektive.

„Meine operative Verantwortung als Geschäftsführer ist wie geplant beendet. Christopher führt die Geschäfte jetzt allein, und das ist richtig so“, sagt Andreas Ortwein. „Ich bleibe dem EC verbunden und werde dort unterstützen, wo meine Erfahrung, mein Wissen und mein Netzwerk für den Club hilfreich sind.“

In beiderseitigem Einvernehmen und in Abstimmung zwischen Andreas Ortwein, Aufsichtsrat und Komplementärgesellschaftern wurde vereinbart, die ausführliche Würdigung seines Engagements zu einem späteren Zeitpunkt in einem angemessenen Rahmen vorzunehmen.

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