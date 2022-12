Christoph Schmidt von DEL2 Club Regensburg verstÃ¤rkt die Black Hawks

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks erhalten nach dem Abgang von Michael Franz Verstärkung. Christoph Schmidt von den Eisbären Regensburg erhält eine...

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks erhalten nach dem Abgang von Michael Franz Verstärkung.

Christoph Schmidt von den Eisbären Regensburg erhält eine Förderlizenz für die Passau Black Hawks. Schmidt ist 21 Jahre alt und begann seine Eishockey Karriere im Nachwuchs des EV Regensburg. Es folgte der Wechsel zu den Eisbären Juniors nach Berlin wo Christoph Schmidt zwei Spielzeiten die Schnittschuhe schnürte. Bereits in der Corona Saison 2020 erhielt Schmidt die Möglichkeit sich in der Oberliga Mannschaft der Eisbären Regensburg zu beweisen. In der abgelaufenen Spielzeit gelang Christoph Schmidt mit den Eisbären der Aufstieg in die DEL2. Christoph Schmidt wird sowohl bei den Eisbären Regensburg als auch bei den Passau Black Hawks trainieren. „Wir haben vereinbart, dass Christoph am Mittwoch bei uns in Passau im Training ist. An allen anderen Trainingseinheiten wird Christoph in Regensburg teilnehmen“. verrät Christian Zessack. Der gelernte Stürmer wird die Passau Black Hawks ab sofort verstärken und bereits heute Abend gegen den EV Lindau sein Debüt im Black Hawks Trikot geben.

„Passau ist für Förderlizenzspieler ein Top Standort. Die höherklassigen Vereine wissen das auch und profitieren natürlich auch davon. Bei uns bekommen die Spieler Einsatzzeiten und können sich dadurch auch weiterentwickeln. Ich kann mich da nur wiederholen, das ist eine Win-Win-Win Situation. Wir freuen uns das Christoph künftig das Black Hawks Trikot tragen wird“. erzählt der sportliche Leiter Christian Zessack.

Die Mannschaft der Habichte trifft heute um 19:30 Uhr in der Eis-Arena Passau auf die Lindau Islanders. Schüler und Studenten können sich heute über eine SONDERAKTION freuen. Gegen Vorlage des Schüler- oder Studienausweises ist das Stehtplatz Ticket für nur 1 Euro an der Abendkasse erhältlich. Die Abendkasse öffnet um 18:30 Uhr. -czo