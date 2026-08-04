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Christoph Schmidt beendet Profi-Karriere

4. August 20261 Mins read40
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Christoph Schmidt - © Melanie Feldmeier arSito
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Passau. (PM Black Hawks) Christoph Schmidt beendet seine Laufbahn als Eishockey-Profi.

Der 24 Jahre alte Stürmer der Passau Black Hawks wird sich künftig auf seine berufliche Karriere konzentrieren und steht dem Oberligisten damit nicht mehr zur Verfügung.

„Wir können Christophs Entscheidung nachvollziehen“, sagt der sportliche Leiter Tom Horschel. „Profi-Eishockey ist sehr zeitaufwendig, hinzu kommen die langen Anfahrtswege nach Passau. Für uns ist sein Abschied sportlich natürlich schade. Christoph war in der vergangenen Saison eine enorme Verstärkung, hat viele Punkte gesammelt und uns mit starken Toren begeistert. Er gehörte sicher zu den besten deutschen Spielern der Liga. Wir wünschen ihm privat und beruflich alles Gute.“

Schmidt war bereits in der Saison 2022/23 per Förderlizenz für die Passau Black Hawks aufgelaufen. Zur vergangenen Spielzeit wechselte er von den Eisbären Regensburg in die Dreiflüssestadt. In 53 Spielen für Passau kam der Angreifer auf 14 Tore und 32 Vorlagen. Insgesamt absolvierte Christoph Schmidt 137 Partien in der DEL2 sowie 156 Spiele in der Eishockey-Oberliga.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Christoph Schmidt @ Elite Prospects

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