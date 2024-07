Christoph Lode und Tim Ludwig auch in der Bayernliga bei den LÃ¶wen

Waldkraiburg. (PM EHC) Der Eishockeyverein EHC Waldkraiburg kündigte für die kommende Saison in der Bayernliga zwei weitere Spieler an. Ebenfalls aus dem Kader der...

Waldkraiburg. (PM EHC) Der Eishockeyverein EHC Waldkraiburg kündigte für die kommende Saison in der Bayernliga zwei weitere Spieler an.

Ebenfalls aus dem Kader der Aufstiegshelden der vergangenen Saison bleiben den Löwen Torhüter Christoph Lode, sowie Verteidiger Tim Ludwig erhalten.

Lode, der mittlerweile in seine sechste Saison bei den Herren des EHC Waldkraiburg gehen wird, teilte sich in der vergangenen Spielzeit seinen Platz zwischen den Pfosten fair mit seinem Kollegen Tobias Sickinger. Beide Torhüter konnten während der Saison mit Shutouts, also Spielen ohne Gegentreffer, aufwarten. In den Playoff-Partien bekam jedoch Lode meist den Vorzug.

Sein erstes Spiel für die erste Mannschaft bestritt der Zwillingsbruder von Löwen-Angreifer Philip Lode bereits ein Jahr nach dem Oberliga-Abstieg der Löwen, im damals noch zarten Alter von 18 bzw. 19 Jahren. Zuvor durchlief er den Nachwuchs der Löwen aber auch einige Teams der Starbulls Rosenheim.

Nun gibt es für Lode eine neue Motivation im Bestreben die Position im Tor zu behaupten. Neu-Löwe Maximilian Englbrecht, ebenfalls Torhüter, dürfte auch Ansprüche haben und beide Herren können und werden sich gegenseitig motivieren.

Motiviert dürfte auch Tim Ludwig sein. Nicht nur scheint der Mann, der erst kürzlich in der Verteidigung seine neue Profession fand in dieser Position förmlich aufzugehen, sondern er schoss auch in Ottobrunn sein erstes Tor für die erste Mannschaft der Löwen. Auch Ludwig kann man, trotz seiner erst 26 Jahre, bereits gut und gerne als „Urgestein“ des EHC Waldkraiburg beschreiben. So spielte der in Altötting geborene Spieler sich durch alle Jugendmannschaften und gelang mit 18 Jahren, in der Saison 2015/2016 mit seinem ersten Spiel zur Senioren-Mannschaft der Löwen, wo er somit auch seinen kleinen Teil zum Aufstieg in die Oberliga beitrug.

Der EHC Waldkraiburg freut sich über die Verlängerung dieser beiden wichtigen Spieler und wünscht ihnen für die kommende Saison alles Gute. aha