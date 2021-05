Christoph Kabitzky bleibt ein Scorpion

Nach der äußerst erfolgreichen Saison der Hannover Scorpions sind die Spieler des Nordmeisters in ganz Deutschland gefragt. Umso mehr freuen sich die Scorpions, dass...

Umso mehr freuen sich die Scorpions, dass Christoph Kabitzky, der mit 13 Toren in den Playoffs erfolgreichster Torschütze der gesamten Oberliga war, gestern bei den Hannover Scorpions für die kommende Saison unterschrieben hat.

Der 26-jährige, in Nürnberg geborene Kabitzky, der von 2015 bis 2019 in der DEL2 spielte, wechselte zu Saisonbeginn vom aktuellen Aufsteiger Selb zu den Hannover Scorpions und hat die in ihn gesetzten Erwartungen komplett erfüllt und in den Playoffs noch übertroffen. „Die Scorpions sind sehr froh, dass Christoph bei uns bleibt“, so Coach Tobias Stolikowski.

Mit Christoph Kabitzky, Brett Jaeger und Andy Reiss haben die Scorpions jetzt drei sehr wichtige Akteure an Bord.