Christoph Fischhaber beendet Profikarriere

Bad Tölz. (PM Löwen) Die Tölzer Löwen verabschieden sich von Christoph Fischhaber, der seine aktive Profikarriere beendet.

Der gebürtige Benediktbeurer prägte den Verein über viele Jahre hinweg und hält mit 757 Einsätzen den Rekord für die meisten Spiele im Trikot des EC Bad Tölz. Insgesamt stand Fischhaber in 15 Spielzeiten für die Löwen auf dem Eis. Abgesehen von zwei Stationen in Landshut und Miesbach verbrachte er seine gesamte Karriere bei seinem Heimatverein.

Fischhaber selbst erklärt: „Irgendwann merkt man einfach, dass es zu Ende geht, dass das Feuer nicht mehr so da ist. 52 Hauptrundenspiele plus Playoffs sind schon eine ganze Menge, die man erstmal stemmen muss. Ich habe in meinem Leben sehr viel Eishockey gespielt und werde dies auch weiterhin machen, allerdings eine Nummer kleiner.“ Zu den sportlichen Höhepunkten seiner Laufbahn zählen unter anderem zwei Oberligameisterschaften: 2012 mit den Tölzer Löwen sowie 2019 mit dem EV Landshut. „In Bad Tölz waren wir damals eine echt junge Truppe mit nur Einheimischen, das war schon etwas ganz außergewöhnliches.“

Cheftrainer Axel Kammerer würdigt Fischhaber wie folgt: „Ich habe riesengroßen Respekt für Christoph. Er stellt sich immer zu 100% in den Dienst der Mannschaft und ist dabei unfassbar vielseitig einsetzbar. Egal in welcher Situation und Spielphase man ihn einsetzt, er liefert immer ab. Er ist der Traum eines jeden Trainers. Ich bewundere seit jeher seine Spielübersicht und seine Ruhe in den brenzligen Momenten. Seine Konstanz ist auch der Wahnsinn, ich kann mich kaum daran erinnern, dass er jemals verletzt war oder gefehlt hat. Leider scheint jetzt der Zeitpunkt gekommen zu sein, an dem er den Schlussstrich ziehen möchte. Er hat unglaublich viel für die Mannschaften, in denen er war, und vor allem für die Tölzer Löwen geleistet. Es war immer eine tolle Zusammenarbeit – ich kann mich nur bei ihm bedanken!“

Auch Geschäftsführer Fabian Schlager bedankt sich für die gemeinsame Zeit: „In den letzten drei Jahren habe ich Christoph als echten Teamplayer kennenlernen dürfen. Er hat sich in allen Phasen komplett in den Dienst der Mannschaft gestellt, egal ob als Center der ersten Reihe oder an der Seite der jungen Wilden in Reihe vier. Auch in Über- und Unterzahl füllte er seine Rolle perfekt aus. Seine Erfahrung und seine Spielweise sind für jede Mannschaft sehr wertvoll und wir können uns glücklich schätzen, dass er so lange bei uns war. Ich wünsche ihm von Herzen alles Gute!“

Mit Christoph Fischhaber verliert der EC Bad Tölz einen langjährigen Leistungsträger und eine prägende Persönlichkeit. Der Club bedankt sich für seinen Einsatz und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.