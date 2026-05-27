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Christof Kromp bleibt bei den Vienna Capitals

27. Mai 20262 Mins read26
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Brian Lebler (Steinbach Black Wings Linz), Christof Kromp (spusu Vienna Capitals), - © BWL / Eisenbauer
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Wien. (PM Capitals) Im Sommer 2021 wechselte Christof Kromp zu den Vienna Capitals und bestritt seitdem 206 Pflichtspiele für den zweifachen Eishockeymeister.

Der 28-jährige Angreifer und die Donaustädter setzen ihre Zusammenarbeit weiter fort. Kromp verlängerte seinen Vertrag in der Bundeshauptstadt um zwei weitere Saisons. Damit steht der gebürtige Villacher vor den Spielzeiten sechs und sieben in Kagran. Nur Dominic Hackl (543) kann von den aktuellen Kaderspielern mehr Einsätze für die Caps aufweisen als Kromp.

Fünf Spielzeiten verbrachte Christof Kromp bereits in Diensten der Vienna Capitals. Der gebürtige Villacher wechselte im Sommer 2021 vom HC TIWAG Innsbruck in die Bundeshauptstadt. Seither bestritt der unermüdliche Arbeiter 206 Pflichtspiele für den Hauptstadtverein. Dabei verzeichnete der 28-Jährige 45 Scorerpunkte (16 Tore + 29 Assists). Kromp zeichnete sich während seiner Zeit in Wien stets als verlässlicher Dauerbrenner aus. Lediglich in der Spielzeit 2022/23, in welcher der Linksschütze verletzungsbedingt nur acht Partien absolvieren konnte, verpasste Kromp in einer seiner fünf bisherigen Saisons in Kagran mehr als vier Grunddurchgangsspiele.

Bevor sich der Angreifer den Capitals zur Saison 2021/22 anschloss, ging Kromp auf höchstem Niveau in Österreich für den HC TIWAG Innsbruck und seinen Heimatverein EC iDM Wärmepumpen VSV, in dessen Diensten er im Oktober 2013 im Alter von 16 Jahren sein Profidebüt gab, aufs Eis. In der nunmehrigen win2day ICE Hockey League absolvierte der 28-Jährige bislang 441 Ligaspiele. In diesen stehen 106 Punkte (39 Tore + 67 Assists) zu Buche. Darüber hinaus bestritt Kromp acht Länderspiele für die ÖEHV-Auswahl.

Statement Christof Kromp „Wien und die Vienna Capitals sind für mich in den vergangenen Jahren mein Zuhause geworden. Für mich war klar, dass ich hier bleiben wollte, dementsprechend bin ich froh, dass es geklappt hat. Dass ich der Spieler mit den zweitmeisten Einsätzen des aktuellen Kaders bin, war mir gar nicht so bewusst. Die vergangenen Jahre sind richtig schnell vergangen. Ich hoffe, dass noch viele weitere Jahre und Spiele dazu kommen und freue mich schon auf August!“

Statement Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der Vienna Capitals „Christof ist ein mannschaftsdienlicher Spieler, der sich für keinen Meter zu schade ist. Mit seiner energischen Art ist er für unser Team sehr wichtig. Nach mittlerweile fünf Spielzeiten zählt er auch schon zu den etablierten Figuren in unserer Kabine. Wir freuen uns, dass Christof für die kommenden zwei Jahre weiterhin alles für die Capitals geben wird.“

Steckbrief Christof Kromp

Position: Angreifer
Geburtsdatum: 14.08.1997
Alter: 28 Jahre
Größe: 181 cm
Gewicht: 84 kg
Schusshand: links
Nationalität: Österreich

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