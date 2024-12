Christian Winkler, Managing Director EHC Red Bull MÃ¼nchen Ã¼ber Jubilar Hager, den bisherigen Saisonverlauf, Trainer Max Kaltenhauser und Don Jackson

München. (PM MagentaSport) Der EHC Red Bull München gewinnt das bayrische „Krisen“-Derby gegen die Straubing Tigers und liefert damit eine Reaktion auf die Pleite...

München. (PM MagentaSport) Der EHC Red Bull München gewinnt das bayrische „Krisen“-Derby gegen die Straubing Tigers und liefert damit eine Reaktion auf die Pleite gegen Ingolstadt.

Durch das 3:1 stoppen die Münchner den Negativtrend von drei Niederlagen aus den vergangen vier Spielen. Mann des Spiels: Patrick Hager, in seinem 400. Spiel für den EHC Red Bull bereitete er zwei Tore vor.

Christian Winkler, Managing Director EHC Red Bull München sprach in der 1. Drittelpause über das 400. Spiel EHC-Spiel für Patrick Hager: „Er kam ein Jahr früher aus Köln nach München, als es geplant war. Der Hagi (Partrick Hager) ist ein Leader by example, er marschiert jeden Tag voran. Er ist unheimlich grantig, wenn es nicht so läuft. Er hat also auch das bayrische Naturell. Er ist topfit und ich bin mir sicher, dass es nicht sein letztes Jahr sein wird.“

Über die aktuelle Situation und Trainer Max Kaltenhauser sprach er ebenfals im Interview.

