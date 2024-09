Christian Winkler: „Heute geht jeder mit einem Lächeln nach Hause“ – Historisches SAP Garden Opening – Red Bull München feiert trotz Niederlage gegen NHL-Team Buffalo Sabres

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München hat am Freitag offiziell seine neue Heimspielstätte eingeweiht. Die Red Bulls eröffneten den SAP Garden...

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München hat am Freitag offiziell seine neue Heimspielstätte eingeweiht.

Die Red Bulls eröffneten den SAP Garden mit einem historischen Spiel gegen die Buffalo Sabres, welches mit 0:5 (0:2|0:2|0:1) an das Team aus der National Hockey League (NHL) ging. Die Partie bildete den sportlichen Höhepunkt eines mit Attraktionen gespickten Openings.

Zu den 10.796 Zuschauern in der ausverkauften multifunktionalen Sportarena gehörten unter anderem Joachim Herrmann (Bayerischer Staatsminister des Innern, für Sport und Integration) und Dieter Reiter (Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München).

Nach einigen Showeinlagen im Vorlauf der Begegnung, die Teil der „2024 NHL Global Series Challenge Germany presented by Fastenal“ ist, wurde die neue Heimat des viermaligen Eishockeymeisters zunächst durch ein symbolisches Ehrenbully eingeweiht – durchgeführt von DEL-Rekordtrainer Don Jackson und Armond „Mondo“ Duplantis (Stabhochsprung-Olympiasieger und -Weltrekordhalter). Den Puck erhielten die beiden Ausnahmekönner ihres Faches zuvor aus den Händen des deutschen Formel 3 Top-Talents Tim Tramnitz, der Teil des Red Bull Junior Teams ist.

Spielverlauf

Um 20:30 Uhr war dann alles für einen geschichtsträchtigen Abend angerichtet und die Partie, auf die das Münchner Eishockey sehnsüchtig gewartet hatte, konnte losgehen.

Buffalo ließ früh seine Klasse aufblitzen, doch die Red Bulls überstanden die Anfangsoffensive des NHL-Clubs – auch dank Torhüter Mathias Niederberger, der unter anderem gegen Jordan Greenway glänzte (6.). Auf der anderen Seite strich ein Schuss von Tobias Rieder knapp am Pfosten vorbei (7.). Und so war es Sabres-Stürmer Sam Lafferty, der den ersten Treffer im SAP Garden erzielte. Etwas glücklich, denn sein Pass durch den Slot wurde unhaltbar für Niederberger abgefälscht (8.). Im Anschluss erspielte sich das Team aus den USA ein Chancenplus. Eine der Möglichkeiten nutzte Tage Thompson zum 0:2 (16.). Dabei blieb es bis zur ersten Pause.

Der Mittelabschnitt startete mit einer guten Möglichkeit von Adam Brooks in Münchner Überzahl (21.). Danach erhöhten die Gäste das Tempo. Die Folge waren mehrere Hochkaräter, darunter ein Abschluss von JJ Peterka (25.) sowie der Pfostentreffer von Ryan McLeod (27.). Die Red Bulls hielten dem Druck aber zunächst stand – bis in die 34. Minute: Da hielt Dylan Cozens im Powerplay am zweiten Pfosten erfolgreich den Schläger rein (34.). Noch vor der zweiten Pause verwertete Jack Quinn einen Alleingang eiskalt zum 0:4 (38.).

Münchens Trainer Toni Söderholm wechselte für den Schlussabschnitt den Torhüter: Für Niederberger stand nun Simon Wolf zwischen den Pfosten. Der Youngster zeigte mehrere gute Paraden, gegen den platzierten Schuss Peterkas war er allerdings machtlos (44.). Auf der anderen Seite suchten die Red Bulls auch nach dem 0:5 ihr Glück in der Offensive, ein Treffer gelang gegen die konzentrierte Sabres-Defensive aber nicht.

Im Anschluss an die Partie wurden wie in der NHL üblich die sogenannten „Three Stars of the Game“ gekürt. Die Auszeichnungen der drei besten Spieler des Aufeinandertreffens erhielten Thompson, Niederberger sowie Peterka.

Zu den prominenten Gästen des historischen SAP Garden Grand Openings gehörten neben den hochrangigen Politikern Herrmann und Reiter sowie dem Bully-Gespann um Jackson, Duplantis und Tramnitz auch namhafte Personen aus dem Sportkosmos wie Thomas Müller (Fußball-Weltmeister vom FC Bayern München), Uli Hoeneß (Ehrenpräsident FC Bayern München e.V.), Herbert Hainer (Präsident FC Bayern München e.V.) und Lothar Matthäus (Rekord-Fußballnationalspieler).

Christian Winkler: „Wir haben uns das Grand Opening wunderschön vorgestellt und genauso ist es gekommen. Die Halle voll zu sehen – Gänsehaut pur! Heute geht jeder mit einem Lächeln nach Hause. Wir wollen hier viele Festtage erleben.“

Toni Söderholm: „Wir haben sehr lange auf diesen Tag gewartet. Heute sind zwei tolle Mannschaften mit guten Charakteren aufeinandergetroffen. Es war ein sehr schönes Erlebnis.”

Tore:

0:1 | 07:46 | Sam Lafferty

0:2 | 15:14 | Tage Thompson

0:3 | 33:41 | Dylan Cozens

0:4 | 37:29 | Jack Quinn

0:5 | 43:48 | JJ Peterka

Zuschauer: 10.796 (ausverkauft)