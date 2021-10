Christian Thomas zum SCB

Bern. (PM SCB) Der SCB hat für den Rest der laufenden Saison den Stürmer Christian Thomas verpflichtet. Der 29-jährige Kanadier war bereits am Ende...

Der 29-jährige Kanadier war bereits am Ende der Saison 2019/20 in Bern. In seinem einzigen Einsatz für den SCB gelang ihm damals ein Tor. Anschliessend wurde die Saison abgebrochen.

In der Saison 2020/21 war Christian Thomas bei Kookoo in Finnland, wo er in 34 Spielen 25 Scorerpunkte (12 Tore / 13 Assists) erzielte. Die laufende Saison hat der 175 cm grosse, 80 kg Stürmer in der KHL bei Barys Nur-Sultan begonnen. 2018 gehörte Christian Thomas zum Olympia-Kader Kanadas und kam in allen sechs Spielen (1 Tor / 1 Assist) zum Einsatz. Christian Thomas wird am Mittwoch in Bern eintreffen.

«Wir haben Ausländer im Team, die seit einiger Zeit angeschlagensind. Deshalb benötigen wir in diesem Bereich Spielraum. Christian Thomas kennt Bern bereits und seine Qualitäten passen bestens in unsere Liga», sagt Sportchef Andrew Ebbett.