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Christian Sprez weiß, wie man in der Oberliga Spiele gewinnt

16. Juni 20261 Mins read138
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Christian Sprez - © EHC Neuwied
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Neuwied. (PM EHC) Wer kann im Alter von 21 Jahren schon von sich behaupten zwei bedeutete Meisterschaften im Seniorenbereich gewonnen zu haben?

Christian Sprez gehört dazu. Mit den Bietigheim Steelers wurde er 2025 Champion in der Oberliga, 2026 mit dem EHC Neuwied in der Central European Hockey League. Einen Titel-Hattrick zu erwarten, wäre wohl vermessen. In dieser Rolle befinden sich die Bären bei ihrer Rückkehr in die 3. Liga nicht. „Aber ich traue uns zu, dass wir auch gegen gute Teams gewinnen können. Der Teamwille ist da und wir sind eingespielt, weil sich unser Kader nicht allzu stark verändert“, sagt Sprez. Dass er das „wir“ verwendet, bedeutet: Sprez hat seinen Vertrag beim EHC um ein weiteres Jahr verlängert. „Die tolle Kulisse mit den treuen Fans, die Teambereitschaft, wie nett ich in der Mannschaft aufgenommen wurde und unser sportlicher Erfolg haben für mich mein erstes Jahr hier ausgemacht“, blickt der Angreifer zurück, der in 47 Pflichtspielen 52 Scorerpunkte verbuchte und neben seinen Offensivqualitäten immer auch eine große Bereitschaft für die Defensivarbeit zeigte.

In seinem ersten Oberliga-Jahr war Sprez in der starken Süd-Staffel zu Hause, aber in den für Bietigheim perfekt verlaufenen Play-offs sammelte er gegen Halle, Leipzig, Tilburg und schließlich im Finale gegen die Hannover Scorpions positive Erfahrungen. „Der Unterschied zur CEHL ist nicht ganz so groß gewesen. Für die Weiterentwicklung war die Zeit in Belgien und den Niederlagen gut, weil man ein paar sehr starke und ein paar etwas schwächere Gegner hatte, gegen die man sich auch mal etwas trauen konnte. Mich persönlich hat das Jahr stark vorangebracht. Ich habe mehr Verantwortung getragen und war ein wichtiger Teil des Teams – mental als auch leistungstechnisch“, schildert Sprez. Mit seiner bereits vorhandenen Oberliga-Erfahrung wird das auch in der nächsten Spielzeit wieder so sein.

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