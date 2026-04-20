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Christian Schneider verlässt die Eispiraten

Torhüter schließt sich zur kommenden Saison einem anderen DEL2-Club an

20. April 20261 Mins read109
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Christian Schneider - © Starbulls Media Schirmer
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Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau und Torhüter Christian Schneider werden in Zukunft getrennte Wege gehen.

Nach fünf gemeinsamen Jahren endet die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen dem Club aus dem Sahnpark und dem 26-jährigen Schlussmann, der sich zur kommenden Saison einem anderen DEL2-Club anschließt.

„Snaydz“ wechselte vor der Saison 2021/22 vom SC Riessersee aus der Oberliga Süd nach Crimmitschau und absolvierte seitdem insgesamt 78 Spiele im Trikot der Eispiraten. Besonders in der Saison 2023/24 – der erfolgreichsten Spielzeit der Clubgeschichte – kam er mit 30 Einsätzen besonders häufig zum Zug.

In dieser Spielzeit war Schneider ein wichtiger Rückhalt und Teil zahlreicher emotionaler sowie sportlicher Höhepunkte. Dazu zählt unter anderem das viel beachtete Outdoor Game in Klingenthal, bei dem die Eispiraten einen 7:3-Erfolg gegen die Dresdner Eislöwen feiern konnten. Auch im hochdramatischen siebten Spiel der Playoff-Viertelfinalserie gegen die Krefeld Pinguine stand Schneider zwischen den Pfosten.

Der Torhüter durchlief in Crimmitschau ohnehin eine außerordentlich positive Entwicklung und avancierte in den vergangenen Jahren zu einem verlässlichen Rückhalt sowie zu einem echten Publikumsliebling im Sahnpark. Zur kommenden Saison wird sich Christian Schneider einem anderen Team in der DEL2 anschließen. Eine weitere Zusammenarbeit kam auch aufgrund der U-Regelung der Liga nicht zustande, unter die der inzwischen 26-Jährige seit der vergangenen Spielzeit nicht mehr fällt.

Die Eispiraten Crimmitschau bedanken sich bei Christian Schneider für seinen Einsatz, seine Professionalität und die gemeinsamen Erfolge und wünschen ihm für seine sportliche wie private Zukunft nur das Beste.

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