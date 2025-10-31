Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Blue Devils Weiden Christian Neuert hilft bei den Blue Devils aus
Blue Devils Weiden

Christian Neuert hilft bei den Blue Devils aus

31. Oktober 2025
Christian Neuert - © Christian Scholle
Weiden. (PM Blue Devils) Stürmer Christian Neuert wird am kommenden Wochenende im Kader der Blue Devils Weiden stehen.

Grund für den kurzfristigen Einsatz ist die anhaltende Verletzungsmisere beim DEL2-Team.

Der 33-jährige Angreifer bringt reichlich Erfahrung mit: Neuert absolvierte fast 300 Spiele in der DEL2 für die Eispiraten Crimmitschau, Starbulls Rosenheim, Lausitzer Füchse, EHC Freiburg, Bayreuth Tigers und Dresdner Eislöwen. Zudem stand er in 49 DEL-Partien für die Grizzlys Wolfsburg auf dem Eis.

Neuert gilt als technisch sehr versierter Spieler mit einem guten Auge für seine Mitspieler und versteht es, seine Erfahrung gewinnbringend ins Team einzubringen.

In den vergangenen fünf Jahren war Neuert in der Bayernliga aktiv, unter anderem für den EHC Waldkraiburg und den TEV Miesbach. Aufgrund berufl icher und studienbedingter Veränderungen bat er die Verantwortlichen des TEV zuletzt um eine Freigabe.

Nach seinem Gastspiel am Wochenende wird sich der erfahrene Stürmer einem neuen Verein anschließen.

Previous post Daniil Ustinkov kommt zum SCRJ

