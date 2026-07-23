Christian Martin wird Co-Trainer der Wild Lions

Amberg. (PM ERSC) ERSC-Coach Christian Zessack bekommt eine wichtige Unterstützung zur kommenden Saison.

Wie der Sportliche Leiter der Wild Lions, Chris Spanger, am Sonntag am Rande der Jahreshauptversammlung des Vereins mitteilte, wird Christian Martin die Position des Co-Trainers beim Eishockey-Bayernligisten übernehmen.

Der 55-jährige ist ein echtes Urgestein des ERSC Amberg und spielte vom Nachwuchs an bis 1991 im Seniorenteam, dazu nochmals in der Saison 1998/99, war dabei stets ein Aktivposten. Außerdem war er höherklassig für Riessersee, Regensburg und Heilbronn im Einsatz, dazu mehrere Jahre auch in Weiden. Die Rolle des Co-Trainers ist für Martin nicht neu, denn bereits in der Saison 2023/24 übernahm er den Posten unter dem damaligen Coach Dirk Salinger. Im Vorjahr betreute er die U20-Mannschaft der Amberger, die ihn weiter tangieren wird: „Christian soll auch als Bindeglied des U20-Teams zur ersten Mannschaft dienen. Dementsprechend sollen junge Akteure an die Senioren herangeführt werden. Er und Christian Zessack kennen sich schon lange persönlich, weshalb die Zusammenarbeit sehr gut funktionieren sollte“, erklärt Chris Spanger.

Auch Martin selbst sieht die Angelegenheit optimistisch: „Ich will das Amberger Eishockey unterstützen und sehe hier wirklich Potenzial für die kommende Saison“.