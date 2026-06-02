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Straubing Tigers

Christian Liefke wird neuer Athletikcoach der Straubing Tigers

2. Juni 20261 Mins read34
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Fahne der Straubing Tigers - © Alex Butscher / City-Press
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Straubing. (PM Tigers) Christian Liefke übernimmt ab sofort die Position des Athletikcoaches beim niederbayerischen PENNY DEL-Club.

Liefke war nach seiner Station als Athletik- und Rehatrainer im Nachwuchsleistungszentrum des SSV Jahn Regensburg in gleicher Funktion bei der Lizenzmannschaft des FC Ingolstadt 04 tätig. Der studierte Sportwissenschaftler und zertifizierte Strength & Conditioning Coach bringt damit Erfahrung aus dem professionellen Mannschaftssport mit an den Pulverturm. Bei den Straubing Tigers wird Liefke künftig für die athletische Betreuung der Profimannschaft zuständig sein. Dazu zählen unter anderem die Bereiche Trainingssteuerung, Belastung, Regeneration sowie die individuelle körperliche Entwicklung der Spieler.

„Mit Christian bekommen wir einen Athletikcoach, der fachlich sehr gut ausgebildet ist und bereits in professionellen Strukturen gearbeitet hat. Seine Erfahrung in den Bereichen Athletik passt sehr gut zu unserem Anspruch, die Spieler bestmöglich zu unterstützen und weiterzuentwickeln“, sagt Sportlicher Leiter Jason Dunham.

Christian Liefke freut sich auf seine neue Aufgabe in Straubing: „Für mich ist es etwas Besonderes, „daheim“ bei den Tigers meine Erfahrungen einbringen zu dürfen. Ich freue mich darauf, ein Umfeld mitzugestalten, das auf Leistungsoptimierung ausgerichtet ist. Dabei stehen für mich individuelle Betreuung, Ehrlichkeit und die konsequente Arbeit an Gesundheit und Entwicklung der Spieler im Mittelpunkt.“

Die Straubing Tigers heißen Christian Liefke herzlich willkommen und wünschen ihm für seine neue Aufgabe am Pulverturm viel Erfolg.

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