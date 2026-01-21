Christian DubÃ© neuer Headcoach des EHC Biel

Biel. (PM EHC) Der EHC Biel hat die Position des Headcoaches neu besetzt.

Christian DubÃ© Ã¼bernimmt per sofort die Verantwortung fÃ¼r die erste Mannschaft.

Der 48-jÃ¤hrige Kanadier unterschreibt beim EHC Biel einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2026/2027.

Christian DubÃ© verfÃ¼gt Ã¼ber grosse Erfahrung im professionellen Eishockey â€“ sowohl als Spieler wie auch als Trainer. Als aktiver Profi absolvierte er unter anderem mehrere Saisons in der National League sowie in der NHL und gewann in der Schweiz mehrere Meistertitel. Nach dem Ende seiner Spielerkarriere wechselte DubÃ© bei GottÃ©ron erfolgreich als GM ins Management konnte ab 2019 als Headcoach wertvolle Erfahrungen auf hÃ¶chstem Niveau sammeln.

Morgen Donnerstag wird Christian DubÃ© erstmals das Training der ersten Mannschaft leiten.

Mit Christian DubÃ© gewinnt der EHC Biel einen Headcoach mit ausgeprÃ¤gter Fachkompetenz, internationaler Erfahrung und hoher Identifikation mit dem Schweizer Eishockey.

Martin Steinegger, General Manager des EHC Biel, sagt zur Verpflichtung: Â«Christian DubÃ© steht fÃ¼r eine aktive, intensive und strukturierte Spielweise. Unter seiner Verantwortung hat Fribourg-GottÃ©ron Ã¼ber mehrere Jahre ein hohes Tempo, grosse AggressivitÃ¤t und klare Prinzipien auf dem Eis gezeigt. Wir sind Ã¼berzeugt, dass diese Art von Eishockey sehr gut zu unserem Kader und zur DNA des EHC Biel passt. Christian bringt zudem grosse Erfahrung, FÃ¼hrungsstÃ¤rke und eine klare Vorstellung davon mit, wie wir uns sportlich weiterentwickeln wollen.Â»

Der Club heisst Christian DubÃ© herzlich willkommen in Biel und wÃ¼nscht ihm viel Erfolg in seiner neuen Funktion.

