Christian Dolezal: „Wir haben uns über Jason ausgiebig informiert und wissen über seinen Werdegang Bescheid“ – Nach historischer Saison: Jason Willms wechselt nach Wien

Wien. (PM Haie) Die spusu Vienna Capitals verstärken sich mit dem 25-jährigen Angreifer Jason Willms.

Der kanadische Center hat eine beeindruckende Saison hinter sich. Willms führte die University of New Brunswick als Kapitän ungeschlagen zum Gewinn der kanadischen Universitätsliga U Sports. Nach Ende der College-Saison knüpfte der Linksschütze in der ECHL bei den Toledo Walleye nahtlos an seine Erfolge an. Saisonübergreifend gewann der Angreifer mit seinen Teams 62 Spiele in Folge. Willms unterzeichnete in Wien einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit.

Kapitän in der OHL und im Universitätseishockey

Der in Kitchener, Ontario geborene Jason Willms spielte ab der Saison 2016/17 in der Ontario Hockey League auf höchstem Juniorenniveau. Willms wurde im Jahr 2015 im „Priority Selection“-Prozess der OHL von den Barrie Colts ausgewählt, für die der Kanadier ab der Saison 2016/17 aufs Eis ging. In der Spielzeit 2017/18 verzeichnete Willms die persönlich punktbeste Saison seiner OHL-Karriere. In 68 Grunddurchgangsspielen sammelte der Linksschütze 59 Scorerpunkte (27 Tore + 32 Assists), in den Playoffs legte Willms sechs weitere Punkte in zwölf Partien drauf (4 Tore + 2 Assists). Im Laufe der darauffolgenden Spielzeit übernahm der Angreifer das Kapitänsamt der Colts, das Willms bis zu seinem Trade zu den London Knights in der Saison 2019/20 innehaben sollte. In vier OHL-Spielzeiten absolvierte Willms 276 Spiele, in denen der Kanadier 187 Punkte (86 Tore + 101 Assists) sammeln konnte. Im Anschluss schloss sich der Angreifer der University of New Brunswick an, musste sich aber in Geduld üben, da die Saison 2020/21 pandemiebedingt abgesagt wurde. In der darauffolgenden Spielzeit gewann Willms mit den UNB Reds seinen ersten von drei Titeln in der Atlantic University Sport Conference. Im Turnier um die nationale Meisterschaft war allerdings schon im Viertelfinale Schluss. In der Spielzeit 2022/23 gelang den Reds dann auch der zweite Schritt. Nach Verteidigung des Conference-Titels gewann das Team von Head-Coach Gardiner MacDougall erstmals seit 2018/19 den University Cup, die nationale Meisterschaft. Willms selbst war tatkräftig am Titelgewinn beteiligt. In insgesamt 40 Saisonspielen erreichte der Kanadier exakt 40 Torbeteiligungen (20 Tore + 20 Assists). Willms‘ Leistungen wurden mit Plätzen im All-Star Team des University Cups und im zweiten AUS-All-Star-Team honoriert.

Historische Saison mit Reds, in ECHL ansatzlos erfolgreich

In der Saison 2023/24 legten der nunmehrige Reds-Kapitän Willms und seine Teamkollegen noch einen drauf. Das Team der University of New Brunswick blieb in der Vorbereitung, im Grunddurchgang, im Conference-Turnier und im University Cup ungeschlagen, spielte mit 43 Siegen in 43 Spielen eine perfekte Saison. Keinem anderen Team in der Geschichte des kanadischen Universitätseishockeys gelang dieser Meilenstein seit der Grunddurchgang 30 Spiele umfasst. Willms beendete seine Universitätskarriere mit 95 Punkten (43 Tore + 52 Assists) in 107 Spielen, drei Conference-Titeln und zwei nationalen Meisterschaften. Mit Ende der U-Sports-Saison begann der Linksschütze seine Profikarriere bei den Toledo Walleye aus der ECHL. Beim Team aus Ohio knüpfte Willms nahtlos an seine Zeit bei den Reds an. In sieben Grunddurchgangsspielen markierte der 25-Jährige sechs Punkte (1 Tor + 5 Assists). Auch die beeindruckende Serie an Siegen setzte Willms im Profibereich fort. Saisonübergreifend blieb der Angreifer mit seinen Teams in 62 Spielen ungeschlagen. Erst im Western-Conference-Finale der ECHL setzte es in Spiel eins der „Best of Seven“-Serie eine Niederlage für Willms. Gegen die Kansas City Mavericks kam für Toledo in weiterer Folge auch das Saison-Aus. Willms markierte im Laufe der ECHL-Playoffs vier Punkte (1 Tor + 3 Assists).

„Ich könnte nicht glücklicher darüber sein, mich der Capitals-Organisation anzuschließen. Die Möglichkeit, in einer starken europäischen Liga zu spielen und dabei eine Stadt wie Wien zu repräsentieren, konnte ich mir nicht entgehen lassen. Ich freue mich darauf, diese Stadt ab August als meine Heimat zu bezeichnen, und möchte hier Erfolg haben. Ich habe eine Saison hinter mir, die ich für immer in Erinnerung behalten werde. Kapitän eines Teams zu sein, das alle 43 Saisonspiele gewonnen hat, war fabelhaft. Im Laufe der saisonübergreifenden Siegesserie von 62 Spielen habe ich gelernt, was es bedeutet, als Team konstant das Beste zu geben. Ich bin ein Spieler, der in der Offensive produzieren kann, aber gleichzeitig defensiv verlässlich ist und seine Stärken bei Face-Offs hat. Darüber hinaus bin ich ein zielstrebiger Spieler, der jeden Tag eine hohe Arbeitsmoral mitbringt. Ich freue mich schon darauf, den Fans und der Organisation zu zeigen, was ich draufhabe“, sagt Caps-Angreifer Jason Willms.

„Wir haben uns über Jason ausgiebig informiert und wissen über seinen Werdegang Bescheid. Er hat schon in jungen Jahren Führungsrollen in seinen Mannschaften übernommen und den Wechsel aus dem Universitätseishockey ins Profigeschäft nahtlos geschafft. Er hat uns in der ECHL mit starken Leistungen überzeugt. Wir sind uns sicher, dass er ein sehr guter Charakterspieler ist, der uns in allen drei Zonen helfen wird“, so Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der spusu Vienna Capitals.

Steckbrief Jason Willms

Position: Angreifer

Geburtsdatum: 08.02.1999

Alter: 25 Jahre

Größe: 183 cm

Gewicht: 85 kg

Schusshand: links

Nationalität: Kanada

Derzeitiger Kader der spusu Vienna Capitals

Tor (2): Tyler Parks (32, USA, 2024/25), Sebastian Wraneschitz (22, Ö, 24/25)

Defensive (6): Seamus Donohue (28, USA, 24/25), Mario Fischer (35, Ö, 24/25), Dominic Hackl (27, Ö, 26/27), Dominique Heinrich (33, Ö, 25/26), Lukas Piff (23, Ö, 24/25), Bernhard Posch (23, Ö, 25/26)

Offensive (10): Patrick Antal (23, Ö, 24/25), Mathias Böhm (21, Ö, 24/25), Zane Franklin (25, CAN, 24/25), Jérémy Grégoire (28, CAN, 25/26), Niki Hartl (32, Ö, 24/25), Christof Kromp (26, Ö, 25/26), Aljaž Predan (23, Ö, 25/26), Armin Preiser (23, Ö, 25/26), Leon Wallner (21, Ö, 24/25), Jason Willms (25, CAN, 25/26)