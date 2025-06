Chris Tierney wird BiancoblÃ¹ tragen

Ambrì. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta freut sich, die Verpflichtung des kanadischen Centers Chris Tierney für die Saison 2025/2026 bekannt zu geben.

Der Vertrag beinhaltet eine Option zugunsten des Clubs für ein weiteres Jahr.

Chris Tierney, geboren 1994, erzielte in der Ontario Hockey League (OHL) 237 Punkte in 300 Spielen mit den London Knights, mit denen er zwei Titel gewann. Seine Leistungen weckten das Interesse der San Jose Sharks, die ihn beim NHL-Draft 2012 an 55. Stelle auswählten und mit denen er in der Saison 2014/2015 sein NHL-Debüt feierte.

In Nordamerika bestritt Chris insgesamt 689 NHL-Spiele und sammelte dabei 85 Tore und 175 Assists im Trikot von San Jose, Ottawa, Florida, Montréal und New Jersey. Zudem absolvierte er 55 Spiele in der AHL, in denen er 51 Punkte verbuchte.

In der vergangenen Saison spielte Chris in der KHL bei Dinamo Minsk, wo er in 71 Partien 12 Tore und 16 Assists erzielte.

Der Leventiner Club heißt Chris herzlich willkommen und wünscht ihm viel Erfolg im biancoblauen Trikot.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann







Eishockey-Magazin TV