„Chris ist EHC und der EHC ist Chris“ – Routinier Christian Billich bleibt seinem Heimatverein treu

Freiburg. (PM EHCF) Der 36-jährige Christian Billich wird auch in der DEL2-Saison 2023/24 seine Schlittschuhe für den EHC Freiburg schnüren.

Der in Freiburg geborene Stürmer verkörpert die Wölfe wie kaum ein anderer. Bis auf kleinere Ausflüge trug der Mann mit der Rückennummer 81 in seiner Karriere stets das Trikot des EHC Freiburg und das inzwischen bereits 681-mal. Hauchdünn steht Billich hinter Tobias Kunz in der ewigen Rangliste mit den meisten Partien im Dress der Wölfe und verkörpert dabei eindrucksvoll die Attribute Einsatz, Leidenschaft und Treue.

Sportdirektor Peter Salmik: „Chris ist EHC und der EHC ist Chris. Er ist und bleibt für uns ein enorm wichtiger Spieler, der sich zu jeder Zeit zu 100 % mit den Wölfen identifiziert. Wir wissen von seiner Qualität und was wir an ihm haben und freuen uns daher sehr, dass er auch weiterhin ein essenzieller Teil unseres Kaders bleibt“.

Christian Billich über seine Vertragsverlängerung: „Ich freue mich selbstverständlich sehr, weiterhin für meinen Heimatverein auf die Jagd gehen zu können. Wir werden alles daransetzen, gemeinsam eine erfolgreiche Saison zu spielen“.

Der Kader des EHC Freiburg für die DEL2-Saison 2023/24

Tor: Patrik Cerveny, David Zabolotny (Comarch Cracovia), Luis Benzing

Verteidigung: Calvin Pokorny, Alexander De Los Rios, Mick Hochreither

Sturm: Nikolas Linsenmaier, David Makuzki, Shawn O’Donnell, Parker Bowles (Sparta Sarpsborg), Ludwig Nirschl (Tölzer Löwen), Christian Billich.

